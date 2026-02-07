La Libertas torna al Modigliani per affrontare Ruvo

Home

Basket

7 Febbraio 2026

Livorno 7 febbraio 2026

Dopo due trasferte consecutive, la Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 torna a giocare tra le mura amiche. Avversario di turno Crifo Wines Ruvo di Puglia, squadra di bassa classifica, ma da non sottovalutare. La sconfitta della Libertas nella partita di andata fa da monito ai ragazzi di Coach Diana che devono riprendersi al termine di una settimana che si è chiusa male a causa del ritiro di Bergamo dal campionato. Gli Amaranto avevano vinto entrambi i confronti contro Gruppo Mascio ed ora si trovano al settimo posto con 28 punti anziché al terzo con 32, come venerdì mattina. Ma tant’è.

Fantoni e compagni vogliono riprendere il cammino dare una mano di vernice fresca alla classifica e anche per cancellare lo sgradevole ricordo della sconfitta di Cremona. Per farlo dovranno piegare la resistenza di Ruvo che trova nei due americani i suoi punti di forza. Russ Smith è arrivato a inizio anno al posto di Moody (comunque decisivo all’andata) proprio come un anno fa a Nardò sostituì Avery Woodson infortunatosi nella trasferta di Cividale. L’altro è Brooks, ala di 202 cm e 102 chili, abilissimo nel pitturato e forte anche nel tiro dalla distanza. Borra garantisce esperienza e all’andata giocò una super partita, mentre il play Miccoli, scuola Olimpia Milano, il 28 dicembre contro la Libertas visse una giornata indimenticabile visto che segnò la bellezza di 17 punti.

Ruvo è squadra che ama correre o comunque cercare la via del canestro nei secondi iniziali dell’azione. La Libertas dovrà riversare sul campo la solita intensità difensiva da spalmare il più possibile per la durata dell’intera partita.