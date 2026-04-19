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La Libertas torna al successo in trasferta: 90-82 a Mestre

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19 Aprile 2026

La Libertas torna al successo in trasferta: 90-82 a Mestre

Livorno 19 aprile 2026 La Libertas torna al successo in trasferta: 90-82 a Mestre

La Libertas Livorno1947 è tornata a vincere in trasferta quattro mesi dopo l’ultimo successo. A Mestre gli Amaranto si sono imposti al termine di una sfida molto combattuta che ha visto i padroni di casa partire meglio (6-0, poi 9-2), e chiudere in vantaggio il primo quarto con il punteggio di 26-17. La Libertas, però, al contrario di quanto accaduto nelle ultime esibizioni fuori casa, non si è disunita e ha messo insieme un secondo quarto di grande sostanza. Dopo il canestro iniziale che ha portato la Gemini sul 28-17, Tiby, Woodson e Filloy hanno firmato un controbreak di 3-21 buono per la fuga (31-38). La Libertas ha avuto il merito di andare a giocare sui punti deboli di Mestre che nello smile ha faticato a contenere Tiby e pure un buon Possamai. Ottima la prestazione di Woodson che nella fase iniziale, quando Mestre pareva imprendibile,

ha tenuto a galla gli Amaranto con canestri resi facili solo dal suo talento. Per lui 18 punti all’intervallo e 28 alla fine. Chiuso il secondo quarto a +6 (39-45), la squadra di Diana ha provato più volte a scappare, ma Mestre non si è mai data per vinta. La Libertas però non ha tremato. Con Tiby, Filloy e Woodson e nel finale anche con Penna, ha sempre trovato il canestro in grado di frustrare il desiderio della Gemini di rimettersi in partita. Gli Amaranto hanno attaccato bene l’area e si sono presi buoni tiri anche da tre punti. In difesa non hanno permesso a Mestre di sprigionare la sua forza in transizione o in contropiede e hanno protetto bene l’area. Il dominio ai rimbalzi (38-25) è stata una delle chiavi di questo successo prezioso soprattutto per il morale, visto che il decimo posto in classifica era ormai sicuro dalla settimana scorsa.

Gemini Mestre – Bi.Emme Service Libertas Livorno 82-90 (26-17, 13-28, 19-21, 24-24)

Gemini Mestre: Matteo Parravicini 20 (1/1, 5/9), Lorenzo Galmarini 18 (0/2, 5/6), Seneca Knight 15 (6/8, 0/1), Nicola Giordano 11 (4/9, 1/2), Wayne Stewart jr 6 (3/7, 0/3), Costantino Bechi 4 (2/3, 0/2), Simone Aromando 4 (1/3, 0/3), Federico Bonacini 2 (0/0, 0/3), Francesco Reggiani 2 (1/2, 0/1), Seraphin Kadjividi boussounka 0 (0/0, 0/0), Nicolò Marella 0 (0/0, 0/0), Marco Porcu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 – Rimbalzi: 25 7 + 18 ( Seneca Knight , Seraphin Kadjividi boussounka 5) – Assist: 9 ( Nicola Giordano 4)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Avery Woodson 28 (5/10, 5/9), Matthew james Tiby 24 (4/7, 1/4), Ariel Filloy 13 (2/4, 3/4), Luca Possamai 8 (4/4, 0/0), Lorenzo Penna 8 (1/3, 1/1), Luca Tozzi 6 (3/4, 0/2), Matteo Piccoli 3 (0/1, 1/3), Niccolo Filoni 0 (0/1, 0/0), Fabio Valentini 0 (0/1, 0/1), Tommaso Fantoni 0 (0/1, 0/0), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 24 – Rimbalzi: 38 12 + 26 ( Matthew james Tiby 12) – Assist: 20 ( Ariel Filloy 5)