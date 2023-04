Home

2 Aprile 2023

La Libertas va Ko a Vigevano

Livorno 2 aprile 2023

La Libertas si ferma dopo otto vittorie consecutive. A Vigevano gioca bene per 20’ poi subisce la fisicità degli avversari, abili anche a sfruttare un arbitraggio assai permissivo. Nessuno, però, in casa amaranto chiama in causa i fischietti: quello è l’alibi dei perdenti.

Vigevano con il rientrante Broglia (sarà tra i migliori) e senza Laudoni. Amaranto al completo e sostenuti da 100 tifosi presenti nonostante un ambiente ostile e provocatorio.

La sfida si apre sotto pessimi auspici: pronti via e Fantoni ha già due falli sulle spalle. Vigevano parte male, ma chiude bene il primo quarto sul 20-15. Nella seconda frazione si vede la Libertas migliore che passa da 26-27 a 30-35 e va all’intervallo lungo solo sul +3 complice qualche errore dalla lunetta. A inizio terzo quarto la tripla di Forti illude (33-39), poi le triple in serie (4) le piazzano i padroni di casa che scappano. Il loro vantaggio va in doppia cifra. La Libertas non è più sintonizzata bene sulla partita anche se il primo fallo a Vigevano viene fischiato dopo quasi 8’. Ma sono 6 i minuti in cui la LL non segna. Nell’ultimo quarto gli amaranto in un paio di circostante – nonostante la precoce uscita per cinque falli di Fanrtoni – hanno la chance di portarsi a -4, ma Peroni trova un’improbabile bomba di tabellone che chiude virtualmente la partita (69-60). Nel finale la Libertas non riesce a salvare il +6 dell’andata. E mercoledì c’è la Pielle.

Elachem Vigevano 1955 – Maurelli Group Libertas Livorno 73-60 (20-15, 13-21, 22-11, 18-13)

Elachem Vigevano 1955: Giorgio Broglia 21 (3/6, 3/4), Filippo Rossi 13 (1/6, 1/4), Michele Peroni 11 (1/3, 3/8), Lorenzo D’alessandro 10 (4/5, 0/1), V.j. alberto Benites 10 (1/3, 2/4), Kristofers Strautmanis 8 (1/2, 2/2), Jacopo Mercante 0 (0/0, 0/3), Giovanni Ragagnin 0 (0/0, 0/0), Francesco Spaccasassi 0 (0/0, 0/0), Stefano Laudoni 0 (0/0, 0/0), Nicolò Tagliavini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 – Rimbalzi: 36 5 + 31 ( Filippo Rossi , V.j. alberto Benites 7) – Assist: 16 ( Filippo Rossi 4)

Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 13 (3/7, 1/2), Jacopo Lucarelli 10 (2/5, 1/4), Francesco Fratto 9 (2/5, 1/3), Tommaso Fantoni 8 (3/5, 0/1), Andrea Sipala 7 (0/2, 1/4), Andrea Saccaggi 6 (1/1, 1/5), Francesco Forti 5 (1/3, 1/2), Andrea Bargnesi 2 (1/4, 0/2), Constantin Maralossou 0 (0/0, 0/0), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 28 5 + 23 ( Tommaso Fantoni 9) – Assist: 15 ( Tommaso Fantoni 5)

