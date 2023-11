Home

1 Novembre 2023

Livorno 1 novembre 2023 – La Libertas vince a Montecatini, un successo fondamentale classifica e morale (80-74)

Ci voleva. Eccome se ci voleva un successo al PalaTerme. Era fondamentale per la classifica, il morale e anche per festeggiare nel migliore dei modi i 76 anni di vita del club.

La Libertas ha sofferto, ma non poteva essere altrimenti, ma alla fine è venuta a capo di una partita che ha comandato per larghi tratti a cominciare dal primo break (10-21 al 7’) prima del prepotente rientro di Gema: 21 pari al 10’, poi 27-23 a inizio del secondo quarto.

La Libertas, però non si è scomposta. Grazie a una mira precisa dall’arco dei 6,75 (8/12 all’intervallo lungo) gli amaranto hanno chiuso la prima frazione sul +5 (35-40).

Il vantaggio è aumentato fino al +13 nel cuore dell’ultima frazione (51-64), ma a quel punto i tiri da tre matti e disperatissimi di Savoldelli e Passoni hanno riaperto tutto (71 pari al 37’).

Un gioco da 3 punti di Ricci ha permesso alla LL di allungare, ma sul 74-75 a meno di un minuto dalla sirena Tozzi ha messo un signor canestro in entrata. Montecatini ha accusato la botta, ha fallito la tripla del pari e ha incassato quella della staffa amaranto firmato da un ottimo Allinei, partito in quintetto. Per la Libertas è un successo molto pesante.

Gema Montecatini – Akern Libertas Livorno 74-80 (21-21, 14-19, 16-19, 23-21)

Gema Montecatini: Lorenzo Passoni 19 (3/4, 3/5), Saverio Mazzantini 16 (2/4, 3/3), Marco Di pizzo 8 (4/7, 0/0), Nicola Savoldelli 8 (1/4, 2/4), Matteo Corgnati 8 (2/4, 1/2), Kirill Korsunov 6 (0/2, 2/5), Nicola Mastrangelo 6 (0/4, 0/3), Federico Pirani 2 (1/6, 0/1), Lorenzo Dell’anna 1 (0/0, 0/0), Cristian george Soare 0 (0/0, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0), Alessio Benedetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 30 – Rimbalzi: 30 7 + 23 ( Nicola Mastrangelo 8) – Assist: 13 ( Nicola Savoldelli 4)

Akern Libertas Livorno: Jacopo Lucarelli 19 (4/7, 3/8), Antonello Ricci 13 (2/4, 2/2), Francesco Fratto 11 (4/8, 1/1), Gregorio Allinei 11 (1/2, 3/5), Andrea Saccaggi 10 (1/2, 2/5), Luca Tozzi 7 (2/5, 1/1), Tommaso Fantoni 4 (1/4, 0/0), Leon Williams 3 (0/6, 1/2), Andrea Bargnesi 2 (1/1, 0/1), Dorin Buca 0 (0/0, 0/0), Francesco Forti 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 10 – Rimbalzi: 37 7 + 30 ( Luca Tozzi , Tommaso Fantoni 8) – Assist: 15 ( Antonello Ricci 4)

