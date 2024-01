Home

25 Gennaio 2024

Livorno 25 gennaio 2024 – La Libertas vince ai supplementari a Desio

Successo pesantissimo per la Akern Libertas che espugna il PalaFitLine di Desio al termine di 45’ di una intensità pazzesca punteggiati da tanti errori (alla fine saranno 20 le palle perse dagli amaranto a fronte di una sola recuperata e 15 i rimbalzi offensivi concessi ai padroni di casa), ma contraddistinti dal grande cuore degli amaranto.

La Libertas si è presentata in Brianza priva di Lucarelli (caviglia fuori uso), ma ha avuto lo stesso approccio alla partita di domenica scorsa con Omegna: 4-15 al 4’. Desio però è rientrata (18-21 al 10’).

Amaranto solidi in difesa e capaci di tenere gli avversari a 31 al 20’: 31-38. Nel terzo quarto si aprono i cancelli del lunapark e si va sulle montagne russe. Le alchimie tattiche di Gallazzi già sperimentate nei primi 20’ (zona 3-2 e zone press) inaridiscono le fonti del gioco amaranto, mentre dalla parte opposta Desio corre tanto e segna di più: parziale di 21-2 e partita rivoltata come un calzino (52-40).

A tenere in vita la LL ci pensa Tozzi che segna 9 punti e permette agli amaranto di arrivare alla terza sosta a distanza di sicurezza (57-54) anche se gli amaranto sono già privi di Fantoni, espulso al 28’.

L’ultimo quarto è di una intensità fuori dal comune. Bargnesi in entrata manda avanti la LL di cortomuso (57-58), ma Desio c’è: 66-62. Dove non arrivano le energie, giungono le mani e i contatti. La partita può decidersi anche dalla lunetta, ma Tozzi, Ricci e Fratto fanno 1 su 2 e la rimonta rimane strozzata. Finale in volata. Sul 70-67 Fratto mette due liberi.

Sulla rimessa Desio commette infrazione di cinque secondi. La palla passa alla Libertas, ma Williams la consegna direttamente dalla rimessa, ai Brianzoli. Fallo sistematico: Sodero trema, fa 1 su 2 ai liberi e a 11” dalla sirena la zingarata di Williams vale il 71 pari. Fumagalli sbaglia il tiro della vittoria sulla sirena. Epilogo all’overtime. Per 3 minuti e mezzo non ci sono canestri su azione: è 1-1. Poi la sblocca Williams con un missile da 3 punti. Desio ci prova, ma la Libertas resiste. Fratto imbuca i liberi della staffa e per la Akern è festa grande.

Rimadesio Desio – Akern Libertas Livorno 74-79 (18-21, 13-17, 26-16, 14-17, 3-8)

Rimadesio Desio: Gabriele Giarelli 15 (5/7, 1/1), Guglielmo Sodero 13 (1/7, 3/7), Giacomo Maspero 11 (4/9, 1/4), Ricards Klanskis 10 (2/5, 1/1), Carlo Fumagalli 9 (1/7, 1/3), Andrea Mazzoleni 8 (2/7, 0/3), Giacomo Baldini 6 (1/12, 0/2), Matteo Tornari 2 (1/1, 0/3), Simone Valsecchi 0 (0/0, 0/0), Simone Caglio 0 (0/0, 0/0), Stefano Elli 0 (0/0, 0/0), Diego Raffaldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 45 15 + 30 ( Giacomo Maspero 9) – Assist: 19 ( Gabriele Giarelli , Carlo Fumagalli 5)

Akern Libertas Livorno: Francesco Fratto 21 (4/7, 2/5), Leon Williams 12 (2/4, 2/4), Luca Tozzi 12 (3/6, 1/4), Andrea Bargnesi 9 (2/4, 1/3), Tommaso Fantoni 8 (0/0, 0/0), Andrea Saccaggi 7 (1/2, 1/4), Antonello Ricci 6 (0/3, 1/3), Gregorio Allinei 2 (1/2, 0/3), Dorin Buca 2 (1/2, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 27 / 37 – Rimbalzi: 47 8 + 39 ( Francesco Fratto 20) – Assist: 11 ( Gregorio Allinei 3)

