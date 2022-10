Home

La Libertas vince facile con Langhe Roero: 88-50

30 Ottobre 2022

Livorno 30 ottobre 2022 – La Libertas vince facile con Langhe Roero: 88-50

La Libertas è tornata. Nonostante l’assenza di Ricci, lo scarso utilizzo di Saccaggi (in campo 6’ per onor di firma, poi ko per il mal di schiena) e con Forti a mezzo servizio, gli amaranto si sono sbarazzati agevolmente dei ragazzini di San Bernardo Langhe Roero. Il ritorno di Fantoni è stato la copertina di Linus buon per scaldare l’anima libertassina dopo l’inatteso ko di Montecatini. E Tommaso ha ripagato con una buonissima prestazione di quantità e di qualità. Con le rotazioni risicate Andreazza ha concesso un alto minutaggio al baby Madeo, bravissimo a farsi trovare pronto. E’ stato lui ha scavare il primo solco con una tripla e una penetrazione. Cinque punti che hanno allontanato in modo pressoché definitivo Langhe Roero, costretta a remare contro corrente per tutta la partita. Il vantaggio amaranto si è progressivamente dilatato fino al +38 finale. Per la Libertas è il secondo successo ottenuto infliggendo agli avversari un passivo pesante. Ottobre di fatto si è chiuso così come era iniziato. Domenica 2 furono rifilati 41 punti (87-46) a Pavia, ieri 38 a Langhe Roero. Sabato a Gallarate di sicuro ci sarà da soffrire di più.

Maurelli Group Libertas Livorno – S.Bernardo Langhe Roero 88-50 (21-15, 23-9, 26-14, 18-12)

Maurelli Group Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 15 (4/7, 0/0), Jacopo Lucarelli 14 (3/8, 2/6), Andrea Bargnesi 13 (2/5, 2/6), Francesco Fratto 12 (1/2, 1/2), Francesco Forti 10 (0/1, 2/4), Federico Madeo 8 (1/1, 2/3), Andrea Sipala 6 (1/2, 1/4), Gianni Mancini 6 (3/5, 0/0), Tommaso Bruci 4 (0/0, 1/1), Andrea Saccaggi 0 (0/0, 0/1), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0), Antonello Ricci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 31 – Rimbalzi: 52 11 + 41 (Tommaso Fantoni 10) – Assist: 22 (Francesco Forti 7)

S.Bernardo Langhe Roero: Giorgio Manna 14 (0/5, 4/6), Matteo Corgnati 11 (1/5, 1/2), Haward Obakhavbaye 10 (4/5, 0/0), Aaron Lomele 7 (2/4, 1/3), Erik Makke 4 (1/3, 0/2), Adnan Elkazevic 2 (1/3, 0/1), Alessandro Sirchia 2 (1/4, 0/6), Valerio Longo 0 (0/6, 0/0), Alleia ivan Mobio 0 (0/2, 0/1), Tommaso Merello 0 (0/1, 0/1), Sean Pecchenino 0 (0/3, 0/1), Mattia Castellino 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 23 6 + 17 (Giorgio Manna 9) – Assist: 2 (Adnan Elkazevic, Valerio Longo 1)

