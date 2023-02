Home

5 Febbraio 2023

La Libertas vince in scioltezza a Varese (76-94)

Livorno 5 febbraio 2023

Primo successo esterno del 2023 per la Libertas che a Varese gioca una partita molto pragmatica e archivia la gara tra il secondo e il terzo quarto. Prestazione corroborante, quella degli amaranto che hanno sempre tenuto in mano le redini del match facendo le cose giuste al momento giusto. E non si sottovaluti il successo perché nel girone di ritorno classifica e valori si azzerano e ogni partita è un trabocchetto. Il primo strappo lo dà Fantoni nel primo quarto, ma i ragazzini di Varese sono tosti e restano in scia (17-20 al 10’). La seconda frazione vede il primo allungo amaranto, certificato dal 40-50 con cui i ragazzi di Andreazza si presentano all’intervallo lungo. La partita finisce di fatto nel terzo quarto: capitan Forti trascina la LL al massimo vantaggio (52-75). Bene anche Ricci e Lucarelli. Negli ultimi 10’ ampio minutaggio per Lemmi, Bruci e Madeo. L’ultimo quarto è buono solo per le statistiche e la prima vittoria della storia a Varese viene scolpita su pietra sul punteggio di 94-76.

Campus Varese – Maurelli Group Libertas Livorno 76-94 (17-20, 23-30, 12-25, 24-19)

Campus Varese: Wei Zhao 17 (7/8, 1/8), Nicolo Virginio 16 (3/5, 3/7), Marco Allegretti 9 (0/3, 3/8), N’guessan elisee Assui 9 (4/5, 0/2), Christian luigi Kouassi 9 (3/5, 0/2), Joseph jonathan Blair 5 (0/1, 1/2), Matteo Tapparo 5 (1/2, 1/4), Giorgio Trentini 4 (2/2, 0/1), Matteo Macchi 2 (1/2, 0/0), Gianmarco Sorrentino 0 (0/0, 0/0), Manuel Veronesi 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 7 / 13 – Rimbalzi: 30 7 + 23 ( N’guessan elisee Assui , Christian luigi Kouassi 5) – Assist: 17 ( Wei Zhao 8)

Maurelli Group Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 18 (7/9, 0/0), Antonello Ricci 16 (5/8, 0/0), Francesco Fratto 15 (4/10, 0/1), Jacopo Lucarelli 15 (4/8, 2/4), Francesco Forti 8 (0/1, 2/4), Andrea Bargnesi 6 (3/6, 0/0), Gianni Mancini 6 (3/8, 0/0), Tommaso Bruci 4 (2/2, 0/0), Andrea Sipala 3 (0/2, 1/3), Federico Madeo 3 (0/0, 1/1), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 27 – Rimbalzi: 43 13 + 30 ( Tommaso Fantoni 10) – Assist: 16 ( Francesco Forti 7)

