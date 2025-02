Livorno 11 febbraio 2025 La Liburnia under 14 cede al Dream Basket Pisa

In questo uggioso secondo weekend del mese di febbraio, l’under 15 della Libertas Liburnia ha osservato un turno di riposo.

Regolarmente in campo, nel tardo pomeriggio di sabato, sul campo amico del PalaBastia, la rappresentativa gialloblù livornese under 14, superata, in un match che già alla vigilia si presentava dal pronostico chiuso a doppia mandata, dai validi pari età del Dream Basket Pisa.

L’incontro è terminato sul 42-73. In merito ecco il commento del coach dei padroni di casa Andrea Referendario: “Abbiamo tenuto testa ad un avversario tanto valido per 15 minuti. Poi, con tre palloni persi di fila, si è aperta una crisi che è durata per due interi quarti. Pazienza.

Indipendentemente dallo scarto conclusivo e dai problemi emersi nella parte centrale del confronto, la squadra sta crescendo e sta acquisendo un modo di giocare più adatto all’età degli atleti”.

Il tabellino. Libertas Liburnia: Acenas, Magliozzi 2, Cantini, Longobardi, Candelaria 3, Picchianti, Aguirre, Kulbaev 8, Mucollari 19, Gonzales 5, Tiabi, Franceschi 5.