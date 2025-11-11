Home

11 Novembre 2025

La Livornese Genna Romida Toko Kegne è campionessa europea under 23

Livorno 11 novembre 2025

L’Azzurra livornese e appartenete al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, Genna Romida Toko Kegne conferma il suo predominio continentale, andandosi a prendere anche il titolo di Campionessa Europea under 23 nella categoria fino a 77 kg.

Una competizione al cardiopalma per l’Azzurra che, dopo il 4° posto nell’esercizio dello strappo, si è messa l’oro al collo all’ultima alzata disponibile nell’esercizio dello slancio.

LA GARA DI GENNA TOKO

Nello strappo sfuma all’ultima alzata l’opportunità di medaglia per l’Azzurra che, dopo i 100 kili sollevati in seconda prova, prova a fare meglio della britannica Brown e la polacca Marach, anche lei a quota 100, con 105, ma il bilanciere non si incastra. Via libera, dunque, per il monologo dell’ucraina Dombrovska che chiude in vetta con 108 kili. Nello slancio Genna lascia sfidarsi tra loro le avversarie prima di salire in pedana e le stesse si fermano a kg. 126. Genna sale in pedana chiedendo kg 131, misura che le consentiva di superare di una lunghezza le avversarie e mettersi davanti a tutte e con l’ultima alzata ormai a disposizione Genna tenta il tutto per tutto per portare a termine una misura totalmente alla sua portata; e fortunatamente l’Azzurra riesce a mettere da parte ogni tensione e a sollevare il bilanciere, piazzandosi davanti a tutti e andandosi a prendere il titolo continentale con un totale di 231 kili. Dietro di lei, dunque, l’ucraina Dombrovska, argento con 230 kg, bronzo per l’inglese Brown con 227 kili. Ricordiamo che nel 2024, ai Campionati Europei di Sofia, Toko Kegne si è laureata campionessa europea nella categoria fino a 76 kg, vincendo oro nello strappo, nello slancio e nel totale. Il successo l’ha proiettata tra le migliori atlete del continente, simbolo di una nuova generazione di pesiste italiane pronte a scrivere la storia. Nel 2025, ha confermato il titolo europeo agli Europei senior di Chişinău, consolidando la sua leadership e migliorando i suoi record italiani. I suoi record – come i 103 kg nello strappo e i 134 kg nello slancio – la collocano tra le migliori al mondo nella sua categoria. Ai Campionati Mondiali svolti a Forde in Norvegia l’8 ottobre 2025 è entrata nella Top 10 mondiale, confermando il valore internazionale del suo talento, piazzandosi al 9° posto. Con lo sguardo già rivolto ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, Genna continua ad allenarsi con costanza e ambizione, determinata a portare in alto i colori dell’Italia anche sul palcoscenico mondiale. Genna Toko Kegne non è solo una campionessa di pesistica: è la rappresentazione perfetta di una nuova Italia sportiva — giovane, multiculturale e piena di energia.

