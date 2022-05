Home

Cronaca

Aree pubbliche

La Livorno che migliora, terminata l’area giochi inclusiva in via Abruzzi, nel quartiere Coteto (Foto)

Aree pubbliche

6 Maggio 2022

La Livorno che migliora, terminata l’area giochi inclusiva in via Abruzzi, nel quartiere Coteto (Foto)

Nuove attrezzature e pavimentazione antitrauma

Completata l’area giochi inclusiva in via degli Abruzzi, nel quartiere Coteto

Livorno, 6 maggio 2022

Dopo le realizzazioni effettuate negli ultimi mesi dal Comune di Livorno nel Parco Coltellini, in piazza Europa alla Scopaia e in via Giordano Bruno, è stata completata in questi giorni anche la nuova area attrezzata inclusiva con giochi per bambini in via degli Abruzzi, nel quartiere Coteto.

Tutte le attrezzature sono nuove, in legno di robinia. Ci sono tre altalene di cui una con cestone, un gioco composto da tre torri, due scivoli e arrampicate, un dondolo basculante a due posti e un dondolo a molla anch’esso a due posti.

Nuova anche la pavimentazione antitrauma bicolore. L’opera è completata da staccionate in legno a protezione e delimitazione dell’area stessa.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin