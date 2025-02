Home

3 Febbraio 2025

Livorno, 3 febbraio 2025 – “La Livorno di ieri” parte oggi il ciclo di conferenze

Prende il via oggi lunedì 3 febbraio alle ore 16.30 nella sala convegni della Biblioteca dei Bottini dell’Olio un ciclo di conferenze dal titolo “La Livorno di ieri” che descriverà personaggi e caratteristiche della città relativi agli ultimi duecento anni.

L’incontro del 3 febbraio sarà dedicato a Galliano Masini e, del più grande tenore livornese, illustrerà la vita e la carriera con riproduzione sonora di alcune sue interpretazioni liriche. Sarà incentrata sul cantante ardenzino Luciano Virgili, la cui carriera lo portò ad esibirsi anche al Madison Square Garden di New York, la conferenza del 17 febbraio anche questa accompagnata dalla riproduzione di alcune sue interpretazioni.

Nell’appuntamento del 3 marzo si parlerà delle case chiuse a Livorno mentre il 17 marzo si documenterà la Livorno industriale ed il 31 marzo sarà la volta di quella sportiva.

Dal primo ideatore del sottomarino ai siluri, dai motori marini ai sottomarini tascabili della Cosmos: queste le tematiche che saranno affrontare nella conferenza del 7 aprile.

Arricchiti da fotografie e immagini, gli incontri approfondiranno i sei argomenti da più punti di vista (storico, artistico, scientifico, culturale e cronachistico) attraverso fatti, luoghi, date e personaggi.

Ideatore della rassegna e relatore è Marco Rossi, uno dei primi informatici d’Italia ed una lunga carriera manageriale in giro per il mondo. Scrittore e divulgatore, Rossi trova anche il tempo per collaborazioni giornalistiche su personaggi che hanno lasciato un segno nella storia di Livorno.