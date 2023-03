Home

La lotta partigiana raccontata dai QR installati sulle Colline Livornesi. I QR fanno parte del progetto Guida Local

28 Marzo 2023

Livorno 28 marzo 2023 – La lotta partigiana raccontata dai QR installati sulle Colline Livornesi. I QR fanno parte del progetto Guida Local

La Fortullino Runner A.S.D ha organizzato una camminata di circa 8km nelle colline livornesi.

Partito dal Castellaccio il numeroso gruppo, costituito da adulti e bambini (da pochi mesi fino a 9-10 anni), si è avventurato per un percorso non facile che dal luogo del ritrovo si è inoltrato lungo le pendici della valle del Chioma fino alla Grotta dei Partigiani (detta anche Grotta dei banditi). Qui la spedizione ha deposto un QR Code 3D, realizzato grazie al prezioso contributo dell’azienda 3DNextech S.R.L.

La scelta di un QR Code 3D realizzato in plastica vuol far riflettere su come questo materiale si sia rivelato una soluzione ottimale per creare qualcosa di resistente e duraturo, di utile; un esempio di come “la plastica” non debba per forza esser vista come un materiale negativo a priori; piuttosto occorre porre l’attenzione su come viene utilizzata e smaltita.

Se inquadrato con una fotocamera di un comune smartphone il QR rimanda ad una guida scaricabile che racconta alcuni episodi della lotta partigiana tenutasi proprio lungo i luoghi de; Il Gabbro, Nibbia, Castellaccio, Quarata.

Lasciata la grotta dei banditi, il gruppo di avventurieri ha poi proseguito lungo il sentiero verso Pian della Rena dove è stato deposto un secondo QR Code che rimanda questa volta ad una guida scaricabile del luogo divenuto sede della Capanna Sociale del Club Alpino Italiano, non tutti infatti sanno che a Pian a della Rena c’era una cava:

La denominazione “Cava delle matite” fu data quando nella zona iniziarono gli scavi per l’estrazione della steatite; una varietà compatta di talco, che veniva usata per disegnare su pietra e cemento. In particolare veniva usata per produrre i gessi che i sarti utilizzavano per disegnare i tagli di stoffa.

A Livorno era nota anche come gesso micio e veniva usata dai ragazzini per tracciare sui marciapiedi i “circuiti per le … corse ciclistiche”, dove i corridori erano sostituiti con i tappi a corona delle bottiglie. (fonte CAI)

Guida Local è un progetto di Fortullino Runner A.S.D; un’associazione sportiva dilettantistica che organizza camminate e uscite di trail running lungo i boschi e i sentieri Livornesi. Tra gli obiettivi associativi emerge l’impegno ad incentivare la sensibilizzazione verso la tutela e il rispetto delle biodiversità per diffondere conoscenza circa le nostre terre, per conoscerli, saperli, infine custodirli.

Per info:

https://fortullinorunner.it

https://www.facebook.com/fortullinorunner

https://www.instagram.com/fortullinorunner/

Linkedin