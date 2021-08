Home

Cronaca

La Luna Blu del 22 agosto 2021, foto Paolo Mura

Cronaca

23 Agosto 2021

La Luna Blu del 22 agosto 2021, foto Paolo Mura

Livorno 23 agosto 2021

Gli splendidi scatti realizzati da Livorno della Luna Blu del 23 agosto 2021 inviati dal nostro lettore Paolo Mura

La Luna Blu, nonostante il nome, non ha nulla a che vedere con il colore del nostro satellite, che resterà quello di sempre

La definizione di Luna blu è il nome con cui, popolarmente, si indica la terza di quattro lune piene, quando esse cadano all’interno di una stessa stagione o, più recentemente, con questo termine si indica la seconda luna piena del mese, quindi quell’accadimento per cui, una volta ogni tre-cinque anni, nel corso di un singolo mese cadono due lune piene anziché una sola.

In passato la luna blu era la terza luna piena in una stagione che ne contenesse quattro. Una stagione regolare ne ha normalmente solo tre e il carattere di eccezionalità conferiva a questa luna caratteristiche di punto di riferimento per i propri traguardi, per vedere se i propri scopi fossero raggiunti e per meditare sulle mancanze

L’origine del termine popolare luna blu è controversa, perché il suo significato è cambiato nel tempo. Anche se con determinate condizioni atmosferiche le lune blu potrebbero avere un colore bluastro, nella maggior parte dei casi non lo hanno

