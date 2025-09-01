Home

La Luna cala dietro Capraia: lo scatto magico di Luciano Milianti

1 Settembre 2025

Un’immagine che sembra uscita da un sogno e che invece racconta la bellezza autentica del nostro territorio. È quella realizzata da Luciano Milianti, astrofilo livornese e membro dell’associazione ALSA (con sede presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno), che ha immortalato un momento raro e suggestivo: la Luna che cala in mare dietro all’isola di Capraia.

La fotografia è stata scattata poco prima della mezzanotte, al termine di una serata di osservazioni organizzata dall’associazione. Protagonista assoluta è la Luna, che appare come un disco luminoso e leggermente schiacciato mentre sfiora l’orizzonte marino, assumendo una forma quasi liquida, simile a una goccia pronta a scomparire nell’acqua.

Il suo colore caldo, tra il giallo e l’arancio, si sfuma verso tonalità più delicate ai bordi, creando un’aura dorata che illumina il cielo e si riflette sul mare. Le onde, increspate e scintillanti, restituiscono un percorso luminoso che sembra un tappeto di polvere di stelle disteso davanti all’osservatore.

Davanti alla Luna, l’isola di Capraia emerge come una sagoma scura e frastagliata, una linea di roccia netta e silenziosa che fa da cornice naturale a questa magia notturna. Sopra, un cielo profondo, punteggiato da velature leggere e nuvole striate di rosa e arancione, completa l’atmosfera.

Uno scatto che va oltre la semplice fotografia astronomica: è un invito a fermarsi, ad alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere dall’armonia tra mare, cielo e stelle. Una testimonianza che unisce la passione per l’astronomia al valore della contemplazione della natura, capace di regalare emozioni pure e indimenticabili.