Home

Oroscopo

Fenomeni Astrologici

La Luna crescente transita da Vergine a Bilancia ecco come sarà la tua giornata del 18 settembre 2023

Fenomeni Astrologici

16 Settembre 2023

La Luna crescente transita da Vergine a Bilancia ecco come sarà la tua giornata del 18 settembre 2023

La Luna crescente transita da Vergine a Bilancia ecco come sarà la tua giornata del 18 settembre 2023

Oggi la Luna crescente lascia il segno della Vergine e transita nel segno della Bilancia, porterà equilibrate energie, passione e sensualità. La Luna in Bilancia ci aiuterà a controllare la nostra impulsività, a renderci più stabili sul piano della litigiosità e a farci ponderare le nostre scelte prima di aprire bocca.

Grazie a questo transito vorrete sperimentare cose nuove, ma potrete anche affrontare più facilmente importanti cambiamenti.

Ora, esploriamo cosa hanno in serbo gli astri per i nostri segni zodiacali oggi:

Ariete:

Oggi potresti sentirti più armonioso e pacifico, grazie alla Luna in Bilancia che ti stimola a cercare l’equilibrio e la cooperazione. Potresti avere voglia di stare con il tuo partner o con una persona speciale, di condividere i tuoi sentimenti e di goderti la compagnia. Questa è una buona giornata per risolvere eventuali conflitti o incomprensioni, sia in amore che in amicizia.

Toro:

Oggi potresti sentirti più appassionato e sensuale, grazie alla Luna in Bilancia che ti stimola a esprimere il tuo magnetismo e il tuo fascino. Potresti avere voglia di vivere delle esperienze intense, di sedurre e di lasciarti sedurre. Questa è una buona giornata per coltivare la tua bellezza, il tuo benessere e il tuo piacere.

Gemelli:

Oggi potresti sentirti più creativo e originale, grazie alla Luna in Bilancia che ti stimola a esprimere il tuo talento e la tua fantasia. Potresti avere voglia di fare qualcosa di diverso dal solito, di mostrare al mondo le tue idee e le tue capacità. Questa è una buona giornata per dedicarti a un’attività artistica, culturale o intellettuale.

Cancro:

Oggi potresti sentirti più tranquillo e sicuro, grazie alla Luna in Bilancia che ti stimola a cercare la stabilità e la protezione. Potresti avere voglia di stare nella tua casa, nella tua famiglia o nel tuo ambiente familiare, di coccolarti e di rilassarti. Questa è una buona giornata per occuparti della tua salute, della tua igiene e del tuo ordine.

Leone:

Oggi potresti sentirti più comunicativo e socievole, grazie alla Luna in Bilancia che ti stimola a esprimere le tue opinioni e le tue emozioni. Potresti avere voglia di interagire con le persone intorno a te, di imparare cose nuove e di divertirti. Questa è una buona giornata per fare delle conversazioni interessanti, per leggere o scrivere qualcosa o per fare un viaggio breve.

Vergine:

Oggi potresti sentirti più pratico e realista, grazie alla Luna in Bilancia che ti stimola a esprimere il tuo senso del dovere e della responsabilità. Potresti avere voglia di occuparti della tua situazione economica, del tuo lavoro o dei tuoi progetti futuri, di fare le cose con ordine e precisione. Questa è una buona giornata per fare dei bilanci, per risparmiare o investire i tuoi soldi o per pianificare le tue azioni.

Bilancia:

Oggi potresti sentirti più felice e spensierato, grazie alla Luna nel tuo segno che ti stimola a esprimere la tua gioia e il tuo entusiasmo. Potresti avere voglia di fare ciò che ti piace, di mostrare al mondo il tuo carisma e il tuo fascino e di ricevere attenzioni e complimenti. Questa è una buona giornata per iniziare qualcosa di nuovo, per divertirti con le persone che ami o per fare qualcosa di bello per te stesso.

Scorpione:

Oggi potresti sentirti più introverso e misterioso, grazie alla Luna in Bilancia che ti stimola a esprimere la tua spiritualità e la tua intuizione. Potresti avere voglia di ritirarti dal mondo esterno, di meditare e di ascoltare la tua voce interiore. Questa è una buona giornata per fare un po’ di introspezione, per liberarti da ciò che non ti serve più o per rinnovare la tua vita.

Sagittario:

Oggi potresti sentirti più amichevole e altruista, grazie alla Luna in Bilancia che ti stimola a esprimere la tua solidarietà e la tua simpatia. Potresti avere voglia di partecipare a delle attività di gruppo, di condividere i tuoi sogni e i tuoi ideali e di aiutare gli altri. Questa è una buona giornata per fare del volontariato, per fare delle donazioni o per sostenere una causa.

Capricorno:

Oggi potresti sentirti più ambizioso e determinato, grazie alla Luna in Bilancia che ti stimola a esprimere il tuo potere e la tua autorità. Potresti avere voglia di raggiungere il successo, di dimostrare le tue capacità e di sfidare i tuoi rivali. Questa è una buona giornata per fare carriera, per ottenere dei riconoscimenti o per assumerti delle responsabilità.

Acquario:

Oggi potresti sentirti più avventuroso e ottimista, grazie alla Luna in Bilancia che ti stimola a esprimere il tuo desiderio di libertà e di conoscenza. Potresti avere voglia di viaggiare, di studiare o di fare qualcosa di diverso dal solito. Questa è una buona giornata per ampliare i tuoi orizzonti, per scoprire nuove culture o per apprendere nuove competenze.

Pesci:

Oggi potresti sentirti più appassionato e intenso, grazie alla Luna in Bilancia che ti stimola a esprimere il tuo magnetismo e la tua trasformazione. Potresti avere voglia di vivere delle esperienze profonde, di affrontare le tue paure e di rinnovare la tua vita. Questa è una buona giornata per fare delle scelte importanti, per cambiare qualcosa nella tua vita o per approfondire un legame.

#lunacrescente #transito #verginebilancia #astrologia #segnizodiacali #15settembre2023 #bilancia #vergine

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin