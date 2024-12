Home

12 Dicembre 2024

Livorno 12 dicembre 2024 “La Luna e i Falò”, a Livorno il convegno finale del progetto di agricoltura sociale

E’ stata una giornata ricca di emozioni quella vissuta al Teatro Ablondi di Livorno, in occasione della presentazione finale del progetto “La Luna e i Falò”, un’iniziativa supportata dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR sottomisura 16.9) della Regione Toscana. Il progetto importante che ha evidenziato come l’agricoltura sociale possa diventare uno strumento fondamentale per promuovere l’inclusione delle persone nello spettro autistico, creando una sinergia tra comunità, natura e solidarietà.

Ad aprire l’evento è stata Cinzia Pagni, presidente di ASeS – Agricoltori Solidarietà e Sviluppo, che ha messo in luce il potenziale trasformativo dell’agricoltura sociale. “Non si tratta solo di attività produttive- dice- ma di percorsi capaci di abbattere barriere, promuovendo legami autentici e inclusivi. In collaborazione con l’ASL, abbiamo dato vita a un progetto che ha coinvolto tre aziende agricole delle quali due destinate alle attività di gruppo e una, invece, alle esperienze residenziali. Lavorare la terra- continua- è stato anche un modo per prendersi cura delle persone, in un equilibrio che arricchisce tutti.”

Pagni ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Università di Firenze, che, attraverso il Design Campus, ha visto coinvolti giovani studenti in un confronto sui temi della cura del territorio e dell’inclusione sociale. “Il dialogo tra diverse competenze ha reso il progetto ancora più arricchente e significativo- sottolinea la presidente- dimostrando come prendersi cura del territorio e delle relazioni umane possa essere una sfida tanto impegnativa quanto gratificante.”

Federico Beconi, coordinatore della cooperativa sociale Brikke-Brakke, ha rimarcato il ruolo fondamentale della rete di partner che ha reso possibile il progetto mentre Daniele Leonardi, psicologo del Centro Diurno Autismo Giovani Adulti di Villa Porcelli, ha sottolineato l’importanza del contatto con l’esterno per i partecipanti: “Esperienze come questa- commenta- ci ricordano quanto sia fondamentale il rapporto con il mondo esterno. L’agricoltura sociale consente di osservare i partecipanti in contesti reali, trasformando emozioni in momenti di condivisione e felicità. Si tratta di un’esperienza che fonde inclusione, formazione e benessere, arricchendo sia i ragazzi che gli operatori.”

Durante l’evento è stata inoltre presentata la pubblicazione “Se vi dico che questa è una bocca”, curata da Valige Rosse e Brikke-Brakke, che documenta il percorso e le esperienze vissute durante il progetto.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie anche al supporto di CIA Etruria e delle tre aziende agricole socie: I Livelli, Il Podere Montevaso e I Dolci Ricordi.

Da ottobre 2023 a novembre 2024 presso le aziende I Dolci Ricordi e I Livelli si sono svolti 48 incontri di 4 ore ciascuno, per un totale di 192 ore, che hanno coinvolto 9 ragazzi e presso l’azienda Montevaso 8 incontri, ognuno della durata di due giorni, per un totale di 11 ragazzi coinvolti. Inoltre, sono stati realizzati percorsi individuali per 3 ragazzi presso le aziende di Livorno, per un totale di 120 ore.

“La Luna e i Falò” lascia una traccia significativa, proponendo una visione di comunità più inclusiva e resiliente, in cui agricoltura, relazioni e solidarietà si intrecciano per trasformare vite e territori.