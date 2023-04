Home

La Luna in Ariete in congiunzione con Marte in Gemelli

26 Aprile 2023

Quando la Luna si trova nel segno zodiacale dell’Ariete in congiunzione con Marte nel segno dei Gemelli si ha un’energia molto intensa e impulsiva che può portare ad azioni rapide e impulsive. Ciò potrebbe causare una certa agitazione interiore e un senso di inquietudine.

Per quanto riguarda l’influenza di questo fenomeno astrale in generale, i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) potrebbero sentirsi particolarmente energizzati e motivati ad agire, mentre i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) possono sentirsi più mentalmente attivi e propensi a comunicare.

I segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) potrebbero invece essere più pratici e concentrati sulla realizzazione dei loro obiettivi, mentre i segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) sono più propensi a sentirsi più emotivi e suscettibili alle influenze esterne.

