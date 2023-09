Home

3 Settembre 2023

3 settembre 2023 – La Luna lascia i Pesci ed entra in Ariete, come affrontare il cambio di energia

La Luna è il simbolo delle nostre emozioni, dei nostri bisogni e della nostra sensibilità. Il suo moto attraverso i segni zodiacali influenza il nostro umore, le nostre reazioni e le nostre relazioni. Il 3 settembre alle ore 15:00, la Luna lascia il segno dei Pesci ed entra in Ariete, segnando un netto cambio di energia.

La Luna in Pesci è dolce, romantica, empatica e creativa. Ci fa sentire in sintonia con noi stessi e con gli altri, e ci fa vivere le emozioni in modo profondo e spirituale. Tuttavia, può anche renderci confusi, vulnerabili, evasivi e dipendenti.

La Luna in Ariete è invece energica, coraggiosa, impulsiva e indipendente. Ci fa sentire vitali, ottimisti, entusiasti e pronti ad agire. Tuttavia, può anche renderci aggressivi, impazienti, egoisti e irruenti.

Come possiamo gestire al meglio questo passaggio? Ecco alcuni consigli:

Sfruttare la spinta della Luna in Ariete per iniziare qualcosa di nuovo, che sia un progetto, un’attività o una relazione. La Luna in Ariete ci dà il coraggio di osare e di affrontare le sfide con determinazione.

Evitare di agire d’impulso, senza pensare alle conseguenze. La Luna in Ariete ci rende impulsivi e istintivi, ma anche irrazionali e imprudenti. Cerchiamo di usare la testa prima di fare una scelta o di dire una parola.

Esprimere le nostre emozioni in modo costruttivo, senza ferire noi stessi o gli altri. La Luna in Ariete ci rende passionali ed espressivi, ma anche violenti e provocatori. Cerchiamo di comunicare con chiarezza e onestà, senza accusare o giudicare.

Trasformare le nostre emozioni in energia positiva, senza lasciarci sopraffare. La Luna in Ariete ci dà una carica emotiva intensa e potente, ma anche difficile da controllare. Cerchiamo di canalizzare la nostra passione e la nostra determinazione in attività creative, artistiche o sportive.

Questo passaggio può essere un’opportunità di rinnovamento emotivo e di crescita personale, se lo sappiamo affrontare con consapevolezza e responsabilità. Non lasciamoci intimidire dalle difficoltà che ci presenta, ma usiamole come stimoli per evolvere e per scoprire nuovi aspetti di noi stessi.

