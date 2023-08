Home

24 Agosto 2023

La Luna nella mattina passa nel segno dello Scorpione

24 agosto 2023 – Luna in Scorpione: cosa significa e come influisce su di noi

La Luna cambia segno ogni due o tre giorni e ci fa sentire le sue influenze sul nostro umore, le nostre emozioni e le nostre relazioni. Oggi, 24 agosto 2023, la Luna entra nel segno dello Scorpione alle 10:00 am, dopo aver trascorso alcuni giorni nel segno della Bilancia. Cosa comporta questo passaggio e come possiamo sfruttare al meglio le energie della Luna in Scorpione?

La Luna rappresenta il nostro lato più intimo, sensibile e istintivo. Riflette il nostro modo di reagire agli stimoli esterni, di esprimere le nostre emozioni e di relazionarci con gli altri. La Luna cambia segno ogni due o tre giorni, seguendo il ciclo lunare di 28 giorni. Ogni segno zodiacale ha delle caratteristiche proprie che influenzano la Luna e, di conseguenza, noi.

Oggi, 24 agosto 2023, la Luna entra nel segno dello Scorpione alle 10:00 am, dopo aver trascorso alcuni giorni nel segno della Bilancia. La Bilancia è un segno d’aria, equilibrato, armonioso e diplomatico. Lo Scorpione è un segno d’acqua, intenso, passionale e trasformativo. Il passaggio da un segno all’altro comporta un cambiamento radicale di energia e di atmosfera.

La Luna in Scorpione ci rende focosi e dal temperamento forte . Tendiamo ad essere irrequieti e superficiali durante questi giorni. La Luna in Scorpione è un buon momento per approfondire la nostra istruzione e per occuparci degli ideali più alti della vita. Siamo attratti dai misteri, dal paranormale e dall’occulto. Vogliamo scoprire i segreti degli altri e i nostri. Siamo curiosi, investigativi e intuitivi.

La Luna in Scorpione ci rende anche più emotivi, sensibili e vulnerabili. Sperimentiamo sentimenti profondi e intensi, che possono essere positivi o negativi. Amiamo con passione, ma possiamo anche odiare con rancore. Siamo fedeli, ma possiamo anche essere gelosi e possessivi. Siamo generosi, ma possiamo anche essere vendicativi e manipolativi.

La Luna in Scorpione ci spinge a trasformare noi stessi e la nostra vita. Siamo consapevoli delle nostre ombre e delle nostre paure. Affrontiamo le sfide con coraggio e determinazione. Siamo disposti a lasciar andare ciò che non ci serve più e a rinascere dalle ceneri. Siamo capaci di guarire le nostre ferite e quelle degli altri.

Come possiamo sfruttare al meglio le energie della Luna in Scorpione? Ecco alcuni consigli:

Meditare per calmare la mente e ascoltare il cuore.

Fare attività fisica per scaricare le tensioni e canalizzare la passione.

Leggere libri o guardare film che stimolino la nostra fantasia e la nostra curiosità.

Fare terapia o counseling per affrontare i nostri traumi e i nostri conflitti interiori.

Fare sesso con amore e rispetto per condividere l’intimità e l’intensità.

Fare pulizia nella nostra casa e nella nostra vita per eliminare ciò che non ci serve più.

Fare beneficenza o volontariato per aiutare gli altri e sentirsi utili.

La Luna in Scorpione è una delle posizioni lunari più potenti e sfidanti dello zodiaco. Ci offre l’opportunità di crescere, cambiare e migliorare noi stessi e il mondo intorno a noi. Dobbiamo solo essere pronti ad accettare le sue sfumature, le sue sfide e le sue sorprese.

