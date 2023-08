Home

22 Agosto 2023

22 agosto 2023 – La Luna passa da Vergine a Bilancia, cosa cambia e come sfruttare al meglio questo transito

La Luna è il corpo celeste che più influenza le nostre emozioni, i nostri umori e i nostri istinti. Il suo moto veloce fa sì che cambi segno ogni due o tre giorni, portando con sé nuove sfumature e sfide. Il 23 agosto 2023, la Luna passerà dal segno della Vergine a quello della Bilancia, segnando un importante cambiamento di energia e di prospettiva. Vediamo cosa comporta questo transito e come possiamo sfruttarlo al meglio.

La Luna in Vergine è una Luna analitica, pratica, ordinata e perfezionista. Ci rende più attenti ai dettagli, più critici verso noi stessi e gli altri, più esigenti in fatto di pulizia e salute. Con la Luna in Vergine siamo più concentrati sul lavoro, sul dovere e sulla razionalità. Questa Luna ci aiuta a essere efficienti, organizzati e metodici, ma può anche renderci troppo pignoli, ansiosi e ipocondriaci.

La Luna in Bilancia è una Luna armoniosa, equilibrata, socievole e raffinata. Ci rende più aperti al dialogo, alla collaborazione e alla mediazione. Con la Luna in Bilancia cerchiamo la bellezza, la pace e la giustizia in ogni situazione. Questa Luna ci aiuta a essere diplomatici, cortesi e affabili, ma può anche renderci indecisi, superficiali e dipendenti dagli altri.

Il passaggio della Luna da Vergine a Bilancia comporta quindi un cambio di registro emotivo: da una modalità più operativa e concreta a una più relazionale e artistica. Se con la Luna in Vergine eravamo più concentrati sulle questioni pratiche e materiali, con la Luna in Bilancia saremo più interessati alle questioni sociali e affettive. Se con la Luna in Vergine eravamo più severi e autocritici, con la Luna in Bilancia saremo più tolleranti e comprensivi.

Come possiamo sfruttare al meglio questo transito? Ecco alcuni consigli:

Approfittiamo della Luna in Vergine per portare a termine i compiti che richiedono precisione, organizzazione e dedizione. Facciamo ordine nella nostra casa, nel nostro ufficio e nella nostra mente. Curiamo il nostro benessere fisico con una dieta sana e una buona igiene.

Approfittiamo della Luna in Bilancia per dedicarci alle relazioni, alla comunicazione e alla creatività. Cerchiamo il dialogo con le persone che ci stanno a cuore, esprimendo i nostri sentimenti con garbo e sincerità. Coltiviamo le nostre passioni artistiche o estetiche, circondandoci di cose belle.

Evitiamo gli eccessi della Luna in Vergine: non siamo troppo pignoli, ansiosi o ipocondriaci. Non ci lasciamo sopraffare dai dettagli o dalle preoccupazioni. Non siamo troppo duri con noi stessi o con gli altri.

Evitiamo gli eccessi della Luna in Bilancia: non siamo troppo indecisi, superficiali o dipendenti dagli altri. Non ci lasciamo influenzare troppo dalle opinioni altrui o dalla paura dei conflitti. Non siamo troppo accomodanti o permissivi.

In conclusione, il passaggio della Luna da Vergine a Bilancia è un’occasione per integrare due aspetti complementari della nostra personalità: il senso pratico e il senso estetico, la logica e l’intuizione, il dovere e il piacere. Se sapremo trovare il giusto equilibrio tra questi poli opposti, potremo vivere questo transito in modo armonioso e proficuo

