La Luna rosa detta anche Luna delle fragole sta arrivando

3 Giugno 2023

3 giugno 2023

La Luna raggiungerà la sua fase piena il 4 giugno, alle 03:42 GMT, offrendo uno spettacolo celeste unico. Durante questa fase, il disco lunare completamente illuminato brillerà nella costellazione dello Scorpione, affiancato dalla luminosa stella Antares (mag 1.1).

La Luna delle Fragole: un nome ricco di tradizione Conosciuta anche come “Luna delle Fragole”, questo nome affonda le sue radici nelle antiche tradizioni dei nativi americani. Per queste tribù, giugno rappresentava il periodo di raccolta delle fragole, e la luna piena di questo mese assumeva un significato particolare.

Un mese, tanti nomi affascinanti Oltre al celebre nome “Luna delle Fragole”, in Europa questa luna piena è stata chiamata anche Luna Rosa. Forse per via della fioritura delle rose in questo periodo o perché talvolta la luna piena di giugno sembra assumere tonalità rosa (un fenomeno che spiegheremo più avanti).

Inoltre, un altro nome europeo per questa luna piena era “Luna dell’dromele” o “Luna del miele”, poiché giugno coincideva con il periodo di raccolta del miele. Potrebbe essere da qui che deriva la tradizione di chiamare il primo mese di matrimonio “luna di miele”, in quanto giugno era considerato il momento ideale per celebrare un matrimonio.

Anche in altre culture, questa luna piena è associata a diversi nomi affascinanti. Ad esempio, per la cultura cinese è la “Luna di loto”, per quella celtica è la “Luna dei cavalli”, mentre nella tradizione wiccan è la “Luna della diade”. Le denominazioni variano anche tra i Cherokee, che la chiamano “Luna verde del mais”. Nell’emisfero meridionale, invece, viene identificata come “Luna di quercia”, “Luna fredda” o “Luna della lunga notte”.

Non solo eventi astronomici, ma anche celebrazioni culturali La Luna Piena di Giugno è un momento di rilevanza culturale in diverse parti del mondo. In Sri Lanka, coincide con la festa nazionale chiamata Poson Poya, che commemora l’introduzione del Buddhismo sull’isola. Inoltre, un festival hindu chiamato Vat Purnima si tiene in concomitanza con questa luna piena, durante il quale le donne sposate osservano un digiuno e legano fili intorno a un albero di banyan, pregando per il benessere dei loro mariti.

Curiosità astronomiche il contributi della NASA:

Alcuni dipendenti della NASA hanno voluto rendere omaggio alla luna piena di giugno chiamandola “LRO Moon”, in onore del Lunar Reconnaissance Orbiter, lanciato nel giugno 2009.

La tonalità della Luna delle Fragole Nonostante il nome evocativo di frutti rosa e rossi, il colore della luna piena di giugno non cambia in relazione al nome attribuitole. Molto probabilmente, la luna apparirà dorata, arancione o bianca, come qualsiasi altra luna piena. Tuttavia, a causa di un fenomeno atmosferico, potrebbe assumere una tonalità rossiccia simile al sole quando sorge o tramonta.

Inoltre, nel nord dell’emisfero, la luna piena di giugno potrà essere ammirata poco prima del solstizio d’estate, il 21 giugno. Da queste latitudini settentrionali, la luna penderà bassa sull’orizzonte, creando un effetto ottico che può farla apparire rosa o rossa. Questo è dovuto alla dispersione della luce lunare nell’atmosfera. Se vuoi scoprire quali altri colori può assumere la Luna, puoi divertirti con il nostro quiz!

Quando potremo ammirare la prossima Luna piena? La prossima luna piena, chiamata Super Buck Moon, sarà visibile il 3 luglio 2023. Questo evento astronomico offrirà un’altra opportunità per godere dello spettacolo lunare.

In conclusione La Luna Piena delle Fragole, o Luna Rosa, è un affascinante evento astronomico che si verificherà il 4 giugno alle 03:42 GMT. Il suo nome deriva dalle tribù dei nativi americani che collegavano questa luna piena alla stagione delle fragole. Oltre al suo significato culturale, la luna piena di giugno offre uno spettacolo celeste affascinante che merita di essere ammirato.

