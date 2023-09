Home

La Luna transita da Bilancia in Scorpione: come vivere le emozioni più intense

20 Settembre 2023

Oggi 20 settembre 2023, alle ore 16:00, la Luna entra nel segno dello Scorpione, dopo aver transitato per due giorni e mezzo nel segno della Bilancia. Questo passaggio segna una svolta nel nostro umore e nelle nostre emozioni, che diventano più intense, profonde e appassionate.

La Luna in Scorpione ci rende focosi e dal temperamento forte. Tendiamo ad essere irrequieti e superficiali durante questi giorni. La Luna in Scorpione è un buon momento per approfondire la nostra istruzione e per occuparci degli ideali più alti della vita. Siamo attratti dai misteri, dalle trasformazioni e dalle sfide. Abbiamo bisogno di vivere esperienze forti e coinvolgenti, che ci facciano sentire vivi e potenti.

La Luna in Scorpione ci rende anche più sensibili e intuitivi. Siamo in grado di percepire le emozioni altrui e di capire le loro motivazioni nascoste. Siamo anche più gelosi e possessivi nei confronti delle persone che amiamo. Non sopportiamo le bugie, le falsità e le mezze misure. Vogliamo la verità, anche se a volte può far male.

La Luna in Scorpione può portare anche delle tensioni e dei conflitti, soprattutto se abbiamo delle questioni irrisolte o dei rancori da esprimere. Dobbiamo stare attenti a non lasciarci sopraffare dalla rabbia, dall’odio o dalla vendetta. Dobbiamo invece usare questa energia per trasformare noi stessi e le nostre situazioni in meglio.

La Luna in Scorpione è un’occasione per scoprire il nostro potenziale nascosto e per liberarci da ciò che ci limita o ci opprime. È un momento per affrontare le nostre paure e i nostri traumi, per guarire le nostre ferite e per rinascere più forti e consapevoli. È un momento per amare con tutto il cuore, senza paura di soffrire o di perdere.

