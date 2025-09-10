La lupa Lisa cerca casa
Livorno 10 settembre 2025 La lupa Lisa cerca casa
In adozione presso il canile comunale La Cuccia nel Bosco
Livorno, 9 settembre 2025 – Cerca casa la lupa Lisa, una bellissima simil pastore tedesco di circa 9 anni, trovata vagante a Cecina nel maggio di quest’anno, e accolta nel canile comunale La Cuccia nel Bosco. E’ buona con le persone e risulta brava al guinzaglio, capace di far innamorare chiunque la incontri .
Gli occhi di Lisa raccontano una dolcezza infinita che non si è mai spenta e in attesa di una famiglia che possa dargli l’amore che merita.
Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali ai numeri 0586 820351-353 (cell 3336115042) oppure recarsi al canile municipale in via del Vallin Buio 2. Orari di apertura del canile alla pagina: https://www.comune.livorno.it/