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Cronaca

La maestra Giuseppina Pellecchia ha compiuto cento anni

Cronaca

26 Maggio 2026

La maestra Giuseppina Pellecchia ha compiuto cento anni

Livorno 26 maggio 2026 La maestra Giuseppina Pellecchia ha compiuto cento anni

Ha festeggiato cento anni nei giorni scorsi la maestra Giuseppina Pellecchia, nata ad Avellino ma cresciuta a Livorno dove lavorava il padre maresciallo della Marina. La sua famiglia ha subito i bombardamenti della seconda guerra mondiale, con la casa in fondo a via Maggi distrutta e poi ricostruita. Finita la guerra Giuseppina ha intrapreso con grande passione e impegno la professione dell’insegnamento. Per diversi anni è stata pendolare, ricorda sempre l’esperienza a Franciana ai confini con la Maremma, dove c’era una sola classe con pochissimi bambini da raggiungere cambiando treno, bus e mezzo privato, e poi a San Guido, all’inizio del viale dei cipressi immortalato dal Carducci, dove ha avuto modo di conoscere la famiglia della Gherardesca. A Livorno ha insegnato alle De Amicis per 16 anni e conserva il ricordo di tanti allievi e tante allieve, in particolare una bambina che si è poi laureata in chimica farmaceutica e adesso lavora in una nota farmacia della città. Ma Giuseppina raramente ha potuto usufruire della sua disponibilità perché gode di buona salute e non assume farmaci. Eppure da ragazzina si era ammalata di poliomielite acuta, i medici le avevano dato pochi giorni di vita ma dopo un mese trascorso nel reparto di rianimazione ce l’aveva fatta, per poi completare la riabilitazione a Lido di Camaiore con il suo angelo, la dott.ssa Saglioppo, il cui nome le è rimasto impresso. Mai Giuseppina avrebbe pensato di sopravvivere al fratello e alla sorella, più giovani di lei. Dopo il pensionamento (il Provveditore che la stimava volle farla rimanere un anno in più per completare il ciclo scolastico) ha fatto tante opere di bene assistendo le persone ricoverate negli istituti e si anche è molto divertita con le amiche, che la chiamavano “moto perpetuo”: tante passeggiate in bicicletta, nuoto stile libero in mare e d’inverno in piscina. Il suo rimpianto è di non essersi subito impratichita quando sono arrivati smartphone e tecnologie, ma lei era già in età avanzata e non immaginava di poter arrivare a cento anni.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.