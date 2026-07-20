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Cronaca

“La mafia non ha spazio”: lo striscione di Gioventù Nazionale Livorno per Paolo Borsellino

Cronaca

20 Luglio 2026

“La mafia non ha spazio”: lo striscione di Gioventù Nazionale Livorno per Paolo Borsellino

Livorno 20 luglio 2026

Borsellino, Gioventù Nazionale Livorno ricorda il magistrato con uno striscione sugli Scali delle Pietre

Uno striscione sugli Scali delle Pietre per ricordare Paolo Borsellino, il magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992 nella strage di via D’Amelio. L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di ragazzi di Gioventù Nazionale Livorno, accompagnati dalla presidente cittadina Eleonora Lucchesi, che ha voluto ribadire il valore della memoria e dell’impegno nella lotta alla criminalità organizzata.

«Noi ragazzi di Gioventù Nazionale siamo qua ad appendere il nostro striscione. È il quarto anno consecutivo che realizziamo questa iniziativa perché dobbiamo ricordare la morte di Paolo Borsellino nel 1992», ha dichiarato Lucchesi.

La presidente ha poi sottolineato il significato dell’iniziativa: «Siamo qui per ribadire che la mafia non ha spazio nello Stato né tra noi giovani. Mi impegno, come presidente, a portare il prossimo anno questo striscione alla fiaccolata che viene sempre organizzata da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale a Palermo».

Nel suo intervento Lucchesi ha infine richiamato il valore dell’eredità morale lasciata dai due magistrati simbolo della lotta alla mafia: «L’esempio di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, il loro sacrificio deve essere un monito e una spinta per noi giovani e per tutti coloro che si impegnano nelle istituzioni, affinché la lotta alla mafia continui oggi e domani».

L’iniziativa si inserisce nelle commemorazioni dedicate all’anniversario della strage di via D’Amelio, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di Paolo Borsellino e di tutte le vittime della mafia, trasmettendo alle nuove generazioni i valori della legalità, della giustizia e dell’impegno civile.