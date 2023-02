Home

27 Febbraio 2023

Livorno, 27 febbraio 2023 – La maggioranza approva la variante urbanistica per il Nuovo Ospedale

Approvata oggi in consiglio comunale la variante urbanistica per la localizzazione del nuovo ospedale.

Da questo momento riprende il via il concorso di progettazione, si apre la seconda fase che durerà tre mesi. A quel punto avremo il progetto preliminare sul quale si aprirà il dibattito pubblico.

“La variante deriva dall’accordo di programma, un impegno rispettato dall’Amministrazione Comunale” sottolinea l’assessora all’Urbanistica Silvia Viviani.

Il dibattito in aula per la maggioranza non ha portato a novità, sono state ripetute le richieste per le quali aveva dato esaustiva risposta nella seduta della quarta commissione.

Con l’approvazione della Variante sono state approvate anche le controdeduzioni alle osservazioni pervenute dopo l’adozione della variante.

Le osservazioni potevano essere presentate da chiunque, perciò dice l’assessora Viviani “sono un momento di partecipazione ampio e strutturato, formale ma anche sostanziale.”

Sono pervenute 26 osservazioni, di cui una in realtà è un contributo tecnico inviato dalla Regione, accolto dal Comune.

Solo una osservazione ha ottenuto un accoglimento parziale, per il quale è stato introdotto un chiarimento tecnico tramite apposita tabella sugli standard urbanistici.

Se per le altre è stato deciso il diniego è perché gli argomenti indicati sono stati già più volte affrontati e chiariti.

In larga parte non sono pertinenti e troveranno risposta nel piano del traffico e nel piano operativo.

Allegata alla delibera la relazione che contiene per ogni osservazione una istruttoria tecnica e una espressione di accoglimento o di diniego

“Un dispositivo di trasparenza” sottolinea ancora l’assessora facendo anche rilevare che una dozzina di osservazioni si ripetono con identici contenuti.

Nel complesso la variante è “un buon lavoro”” dice l’assessore, che ringrazia l’’ufficio di piano che tanto vi si è applicato.

