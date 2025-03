Eventi

1 Marzo 2025

Livorno 1 marzo 2025 La magia del Carnevale a San Vincenzo, domani il primo appuntamento

Tutto pronto a San Vincenzo per la magia del Carnevale del Mare 2025. Tante le novità in programma.

Quattro piccoli carri realizzati dai volontari dell’associazione Carnevale del Mare, sostenuti dall’Amministrazione comunale, sfileranno per le vie del centro.

La partenza è prevista per domenica 2 marzo (ore 15.30) da corso Italia all’altezza del Passaggino. A dare il via sarà il sindaco Paolo Riccucci, chiamato a sorteggiare e abbinare i temi dei carri al nome dei vecchi Rioni.

Una scelta pensata proprio per provare a coinvolgere “vecchi” e nuovi sanvincenzini a partecipare già dal prossimo anno a quattro gruppi stabili per la realizzazione di carri allegorici.

La seconda sfilata è invece in programma per domenica 9 marzo, con partenza alle 15.30 sempre da corso Italia. Saranno presenti dei giudici diversi per ogni sfilata, che avranno il compito di decretare il vincitore.

In palio ci sarà lo stendardo dipinto dal pittore sanvincenzino Daniele Govi che ha collaborato alla realizzazione dei bozzetti. I piccoli carri saranno seguiti da una sfilata a terra composta da bambini, ragazzi e adulti di San Vincenzo, arricchita dalla presenza di quattro scuole di ballo del comprensorio come: Ganzish Projet, Baraonda Latina, Odissea 2001 e Cowntry spirits.

Le iniziative del Carnevale del Mare 2025 si concluderanno domenica 16 Marzo con il veglione mascherato alla Cittadella a partire dalle 16 con animazione e premi per le migliori maschere.

Per questa iniziativa l’associazione Carnevale del Mare vede la collaborazione dei commercianti e di associazioni di San Vincenzo come Pro Loco San Vincenzo, Auser, Filarmonica G. Verdi, Associazione Culturale Musicale città di San Vincenzo, Croce Rossa, La Bocciofila, Basket San Vincenzo, L’Elefante Invisibile e infine il Vespa Club che parteciperà fuori concorso alla sfilata.