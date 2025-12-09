Home

Cronaca

La magia del Natale illumina il Canale Mediceo: il Mercato Centrale e la scuola De Amicis si accendono di colori

Cronaca

9 Dicembre 2025

La magia del Natale illumina il Canale Mediceo: il Mercato Centrale e la scuola De Amicis si accendono di colori

Livorno 9 dicembre 2025 La magia del Natale illumina il Canale Mediceo: il Mercato Centrale e la scuola De Amicis si accendono di colori

La bellezza del Natale torna a riflettersi sulle acque del Canale Mediceo, dove due edifici simbolo della città – il Mercato Centrale sugli Scali Saffi e la scuola primaria De Amicis sugli Scali Olandesi – si fronteggiano creando un colpo d’occhio suggestivo che ormai, da alcuni anni, accompagna le festività livornesi.

Anche per questo dicembre il Mercato Centrale si presenta nella sua veste più luminosa: giochi di luci colorate avvolgono la facciata e ne esaltano le linee architettoniche, trasformando il grande complesso in un vero e proprio fondale scenografico che si riflette perfettamente nello specchio d’acqua sottostante.

La novità di quest’anno arriva però dall’altra sponda del canale. Per la prima volta quattro potenti riflettori proiettano sulla lunga parete della scuola De Amicis un paesaggio natalizio che cattura lo sguardo di chi passa: un paesaggio illuminato, abeti innevati, elfi indaffarati, sacchi colmi di regali e, in alto, la grande scritta “Buon Natale” a dominare l’intera facciata.

A rendere ancora più dinamica la scenografia è la parte “mobile” della proiezione: invece dei tradizionali fiocchi di neve, a cadere sull’edificio sono stelle scintillanti, che si muovono leggere e luminose, contribuendo a un’atmosfera fiabesca.

Il risultato è un dialogo di luci tra i due edifici, un gioco di riflessi che dona nuova poesia al canale e che sta diventando una delle immagini più riconoscibili del Natale livornese. Un’iniziativa semplice ma capace di sorprendere, riaccendendo quel senso di meraviglia che, nei giorni di festa, rende la città più bella e più viva.

Foto da profilo Facebook di Luca Salvetti