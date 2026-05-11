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La Maratona isola d’Elba è del francese Julien Gueydon, Sarah Giomi prima delle donne

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11 Maggio 2026

La Maratona isola d’Elba è del francese Julien Gueydon, Sarah Giomi prima delle donne

Livorno 11 maggio 2026 La Maratona isola d’Elba è del francese Julien Gueydon, Sarah Giomi prima delle donne

Sono stati 2.000 le presenze agli eventi organizzati in occasione della decima edizione della Maratona dell’Isola d’Elba, che nel weekend ha animato Marina di Campo e i suoi dintorni. Tra le tre prove competitive – maratona, mezza maratona e 10 km – e le numerose attività non agonistiche, l’isola si è trasformata per due giorni in un palcoscenico dedicato alla corsa e al benessere fisico.

A imporsi nella distanza regina dei 42,195 km sono stati Julien Gueydon e Sarah Giomi, protagonisti di una gara che ha alternato tratti panoramici sul mare a saliscendi nell’entroterra. Nella mezza maratona il successo è andato ad Anita Martinelli e Andrea Todisco, mentre la 10 km ha visto le vittorie di Federico Rondoni e Annalaura Bravetti.

Si è conclusa con straordinaria partecipazione la decima edizione della Maratona dell’Isola d’Elba, al termine di un intero fine settimana dedicato al running. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Marina di Campo e i suoi dintorni hanno fatto da cornice a un ricco programma di eventi e attività pensate per coinvolgere appassionati di ogni età, tra mare, colline e i paesaggi della macchia mediterranea.

Giunta al traguardo delle dieci edizioni, la Maratona dell’Isola d’Elba conferma il proprio percorso di crescita, consolidandosi come un appuntamento sempre più atteso nel panorama del running nazionale e internazionale. Un evento capace di unire sport, natura e turismo attivo, come dimostrano i 2.000 runner provenienti da 23 nazioni, tra cui una presenza particolarmente significativa di studenti Erasmus, che hanno scelto l’isola per vivere un weekend all’insegna dello sport, della condivisione e della scoperta del territorio. In costante crescita anche la partecipazione alle prove non competitive, che hanno animato il fine settimana accanto alle gare principali.

Il podio della maratona

Una prova maiuscola del vincitore Julien Gueydon, che qui all’Isola d’Elba è considerato un veterano, dopo i successi nelle precedenti due edizioni. Il francese non ha deluso le aspettative, conquistando il terzo successo consecutivo e migliorando ulteriormente la propria prestazione: tempo finale di 02:27’25’’, 3 minuti in meno rispetto allo scorso anno.

«Oggi non è stato facile per la tanta pioggia e il vento nei tratti più esposti, ma sono contento per aver gestito bene la gara in condizioni non proprio favorevoli – ha commentato Julienne Gueydon -. Ho corso senza curarmi del passo, ma solo seguendo le mie sensazioni: quando ho visto il passaggio alla mezza maratona di 1:12’04” ho avuto la conferma che stavo correndo una ottima prestazione». La gara sulla distanza principe della maratona ha visto il francese prendere il comando sin dai primi chilometri, mantenendo poi la testa della corsa in solitaria fino al traguardo: «È stata dura non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale, però il mio corpo ha sempre risposto bene» ha proseguito il 32enne runner transalpino di origini italiane, che nella vita fa l’assistente bagnante sulla costa mediterranea e alterna massacranti allenamenti a piedi con lunghe uscite in bici sulle Alpi francesi.

Alle sue spalle si sono classificati, rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio, Alessio Milani e Giuseppe Bonsi.

Nella prova femminile, la vittoria è andata a Sarah Giomi del team Atl. Castello, che ha chiuso i 42 km in 02:53’50’’. «È la mia prima gara all’Elba ed è stata una esperienza bellissima: molto dura perché lungo la costa c’era vento, mentre la pioggia non mi ha infastidito. Sono contenta della mia prestazione – commenta la vincitrice – e lasciatemi fare i complimenti all’organizzazione per la splendida gara: di sicuro voglio tornare, magari per correre con il sole». Laureata in psicologia, nella vita si occupa di mental coaching, aiutando sportivi e non, a migliorare le proprie prestazioni. Una disciplina di cui oggi è stata lei stessa la migliore testimonianza, grazie a una gara corsa con grande concentrazione e determinazione.

Alle sue spalle, hanno chiuso Ilaria Bergaglio e Marie Spielhofer, seconda e terza classificata.

Le vittorie della mezza maratona

Numerosa partecipazione anche per la mezza maratona, che si conferma una delle distanze più apprezzate dai runner. Tra le donne il successo è andato ad Anita Martinelli, che ha fermato il cronometro sul tempo di 01:25’26’’, davanti a Cristina Seeberger ed Elena Portioli. Nella prova maschile la vittoria è andata ad Andrea Todisco, che ha tagliato il traguardo in 01:11’37’’, seguito da Antonello Di Cicco e Albin Landers.

La 10 km

Molti i runner impegnati sulla 10 km. Nella gara maschile si è imposto Federico Rondoni con il tempo di 34’34’’, mentre tra le donne ha trionfato Annalaura Bravetti in 44’02’’.

«Dieci edizioni sono un traguardo importante, ma quello che ci emoziona davvero è vedere l’isola trasformarsi per due giorni interi: atleti, famiglie, appassionati che corrono, camminano e vivono l’Elba insieme — dichiara Damiano Di Cicco, responsabile dell’organizzazione — e sono stati due giorni intensi, emozionanti, che ci hanno confermato quanto questo evento sia diventato qualcosa di speciale. Siamo già al lavoro per rendere l’undicesima edizione ancora più bella: l’appuntamento è per il maggio 2027 con qualche novità già in cantiere».