Home

Cronaca

La Marina Militare festeggia la Santa Barbara a Livorno

Cronaca

5 dicembre 2019

La Marina Militare festeggia la Santa Barbara a Livorno

Livorno 5 dicembre 2019 – Si è svolta Mercoledì 4 dicembre, nella cattedrale di Livorno, la Messa in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Il rito, celebrato dal vescovo della città di Livorno, Monsignor Simone Giusti, ha visto la partecipazione delle più alte autorità civili e militari locali e la presenza di numerosi ospiti.

Nel suo intervento il Direttore Marittimo della Toscana e Comandante del presidio militare di Livorno, Contrammiraglio Giuseppe Tarzia, ha voluto ribadire la vicinanza delle Istituzioni militari alla realtà cittadina, quali parti integranti della sua storia, dell’economia e del tessuto sociale ed in particolare, per le sue solide ed antichissime tradizioni marinare, il legame che in maniera indissolubile unisce la Marina Militare alla città ed al suo porto.