La Millemiglia farà tappa a Castiglioncello, sfileranno oltre 400 auto d’epoca

Castiglioncello

7 Giugno 2021

LA MILLEMIGLIA 2021 IL 17 GIUGNO FARA’ TAPPA A CASTIGLIONCELLO

Livorno 7 giugno 2021

Il 17 giugno prossimo il Comune di Rosignano Marittimo ospiterà la Millemiglia 2021; la trentanovesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, si svolgerà dal 16 al 19 giugno.

Le oltre 400 auto d’epoca sfileranno in via Fucini e in piazza della Vittoria a Castiglioncello dalle 7.45 e per tutta la mattina, per la seconda tappa del percorso che, partito da Brescia, arriverà a Roma per poi tornare indietro, attraversando ben 200 Comuni italiani.

Le emozioni cominceranno fin da subito, con la parata delle cento Ferrari d’epoca che faranno da apripista alla corsa vera e propria.

Tra le circa 400 vetture che prenderanno parte alla Millemiglia del 2021, una settantina di esemplari ha partecipato ad almeno una delle ventiquattro edizioni di velocità disputate dal 1927 al 1957.

Tra queste, quelle con il passato più glorioso sono:

tre Alfa Romeo 6C 1750 carrozzate Zagato, identiche a quelle che trionfarono nel 1929 con Giuseppe Campari e nel 1930 con Tazio Nuvolari.

Sempre della Casa del Biscione sarà presente la 8C 2900 A carrozzeria “Botticella”; nel 1936, per conto della Scuderia Ferrari, partecipò alla 1000 Miglia classificandosi terza assoluto guidata da Carlo Pintacuda.

A proposito della scuderia del Cavallino Rampante, tra le diciotto vetture costruite a Maranello che saranno schierate al via; quelle con il palmarès più importante sono la Ferrari 340 America Spider Vignale, che fu condotta alla 1000 Miglia del 1952 da Pietro Taruffi, e la 275/340 America Scaglietti; la sigla indica che la vettura nacque come 275 nel 1950, anno nel quale disputò la sua prima 1000 Miglia, e fui poi trasformata dalla scuderia in 340 America, configurazione con la quale partecipò alla Freccia Rossa pure nel 1951 e 1952.

Citazione d’obbligo, infine, per altri esemplari dallo straordinario valore storico e dall’intenso passato sportivo:

due Bugatti Type 35 e cinque Bugatti Type 37; tre Maserati da corsa “ufficiali” della Casa del Tridente; undici Mercedes- Benz 300 SL, le famose “Ali di Gabbiano”, tra le quali anche una versione prototipo che nel 1952 fu utilizzata dalla squadra ufficiale di Stoccarda per effettuare gli allenamenti lungo il tracciato di gara e sette O.M. 665 “Superba”, soprannome guadagnato grazie alle numerose vittorie.

Le auto giungeranno a Castiglioncello da nord lungo l’incantevole tratto costiero del Romito; poi dalla Vecchia Aurelia attraverseranno via Renato Fucini sino a piazza della Vittoria, dove sarà organizzato il Controllo Timbro.

Le vetture, infatti, accolte dallo speaker e dal calore della folla, riceveranno il timbro di passaggio da Castiglioncello, per poi proseguire il percorso sulla vecchia Aurelia, in direzione di Rosignano Solvay e Vada.

Licia Montagnani, Vicesindaco e Assessore al Turismo spiega:

“Il passaggio della Millemiglia 2021 il prossimo 17 giugno nel nostro Comune con la sosta per la timbratura delle oltre 500 auto a Castiglioncello, sarà un’occasione da non perdere, un evento che riporterà una ventata di gioia ed entusiasmo tra la gente.

Grazie a questa importante manifestazione avremo la possibilità di mostrare a livello nazionale il nostro territorio e rendere felici i tanti appassionati di questa fascinosa e storica corsa e delle sue incredibili vetture.

Il percorso della Millemiglia attraverserà, sulla vecchia via Aurelia, Castiglioncello, Rosignano Solvay e Vada ed in circa due ore e mezzo vedrà sfilare circa 100 Ferrari ed a seguire altre 400 vetture, le più famose auto storiche, dirette poi a Bibbona e Castagneto sulla traiettoria che arriverà poi a Roma.

In questo modo, la Costa degli Etruschi fornirà a questa manifestazione la splendida cornice che un evento del genere merita.

Servirà la massima collaborazione da parte di cittadini e privati perché il tutto si svolga nella massima sicurezza, evitando assembramenti, rispettando le regole anti-Covid e portando un po’ di pazienza e comprensione se il traffico locale durante la mattina subirà dei rallentamenti.

L’estate 2021 può finalmente partire con la Millemiglia e con i rombi delle auto d’epoca che, come noi, aspettavano impazienti di poter uscire dai box per respirare di nuovo la liberà e la bellezza dei nostri luoghi”.

