Home

Provincia

Isole

Capraia

La Minigiraglia 2023, si riconferma un grande successo, Arya si aggiudica la veleggiata

Capraia

9 Maggio 2023

La Minigiraglia 2023, si riconferma un grande successo, Arya si aggiudica la veleggiata

IL WEEK END DELLA MINI GIRAGLIA 2023 SI RICONFERMA UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE.

VINCE LA VELEGGIATA ARYA

Isola di Capraia (Livorno) 9 maggio 2023

La Minigiraglia 2023, si riconferma un grande successo e ricca di partecipazione ed emozione.

La veleggiata organizzata dalla Delegazione della Lega Navale Italiana di Capraia Isola ha dovuto fare i conti con il pochissimo vento di sabato 6, davanti al quale il Comitato organizzatore non si è comunque arreso per consentire a tutti gli equipaggi di gareggiare e godersi a pieno il mare e la magica atmosfera dell’Isola.

La prova è stata disputata da 50 imbarcazioni di lunghezza compresa tra gli 8 e i 16 metri, che hanno lasciato Capraia intorno alle 7 del mattino per dirigersi alle Formiche dove, per cercare di sfruttare le

brezze, è stata spostata la partenza.

Le barche sono partite con un’andatura di bolina per raggiungere l’Isola della Giraglia, ma dopo un’ora, visto che Eolo- il dio del vento aveva proprio deciso di riposare si è deciso di ridurre il percorso,

come da bando di regata e far girare le imbarcazioni attorno ad una boa posta in mezzo al canale tra Corsica e Capraia.

Scelta vincente del Direttore di Gara Jean-Luc Michelot che ha consentito a quasi tutte le imbarcazioni di raggiungere comunque il traguardo (complessivamente 12 miglia) e completare la veleggiata

entro le 18, tempo limite per arrivare.

La Minigiraglia 2023 è stata vinta con grande distacco da ARYA condotta dallo skipper Cesare Chelli primo classificato sia secondo la classifica overall, in tempo compensato, sia in tempo assoluto.

L’equipaggio (composto di 11 persone) si è aggiudicato sia il Trofeo Challange Paolo Manca, premio dedicato all’ ideatore e fondatore della Mini Giraglia, sia la coppa offerta dal Comune di Capraia Isola

consegnata dal Direttore del Parco Maurizio Burlando. Arya ha completato la veleggiata in un tempo di 4 ore 21 minuti e 42 secondi.

Il Presidente della Delegazione, Sergio Giunto Canigiani era davvero soddisfatto: “la mia squadra è stata all’altezza di compiere le scelte migliori per far divertire tutti gli equipaggi, fedeli e appassionati alla veleggiata”

Nelle varie classi si aggiudicano il primo premio Era Ora per la classe 1 (8,00-9,60m), Ricomincio da tre per la classe 2 (9,61-10,60m), per la classe 3(10,61-11,60m) Geronimo come lo scorso anno. Il primo della classe 4 (11,61-12,60m), va a Ganzuria069 con Paolo Sanguettola (vincitore della prima Minigiraglia nel lontano 2003), mentre per la classe 5 (12,61-13,60m) si riconferma My Fin

(vincitore della classe già nel 2022) e per la 6 (oltre 13,61m)nuovamente Arya.

La coppa offerta dalla Presidenza Nazionale della LNI è invece stata assegnata allo skipper più giovane Lenzi Lorenzo, con Melampo ed è stata consegnata dal Delegato regionale Amm. Piero Vatteroni che ha portato a tutti i partecipanti i saluti del Presidente Nazionale Ammiraglio Donato Marzano.

Sono stati inoltre premiati dai nostri sponsor che anche questo anno hanno dato il loro prezioso contributo alla manifestazione: Alea come imbarcazione giunta dal porto più lontano (Tolone), l’imbarcazione con la maggiore presenza femminile a bordo, Vivanita (ben 6 donne), mentre il premio alla prima donna skipper più veloce va a Smareglia Alice Maria (imbarcazione Allegrotta) che si aggiudica, insieme alle 6 veliste di Vivanita, il premio offerto da Cecilia Holistic Beauty e

da Vegetal Progress.

Il premio per lo skipper con maggiore esperienza è stato assegnato anche quest’anno a Galeassi Patrizio (imbarcazione My Fin), mentre per il Circolo con la più alta partecipazione è stata premiata la LNI di Livorno che quest’anno partecipato con 7 equipaggi (Micky, Lucky star, Incredibile, Ricomincio da tre, Arya, Morgana I, Nereide).

La sinergia della Delegazione con gli operatori dell’Isola ha poi consentito agli equipaggi di partecipare alla visita dei giardini di Capraia -aperti per l’occasione -e all’inaugurazione del Percorso

botanico domenica 7 aprile, completando il week end con uno splendido ed unico evento sull’Isola

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin