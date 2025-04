Home

Provincia

Isole

Capraia

La Minigiraglia 2025: tre giorni di vela, festa e design a Capraia per un’edizione da record

Capraia

30 Aprile 2025

La Minigiraglia 2025: tre giorni di vela, festa e design a Capraia per un’edizione da record

Isola di Capraia (Livorno) 30 aprile 2025 La Minigiraglia 2025: tre giorni di vela, festa e design a Capraia per un’edizione da record

Sarà un’edizione da ricordare quella della XXIII Minigiraglia – Trofeo Paolo Manca, che si svolgerà dal 1 al 3 maggio 2025 a Capraia Isola, organizzata dalla Delegazione della Lega Navale Italiana di Capraia.

Sono 60 le imbarcazioni iscritte, confermando il crescente successo della manifestazione e un elevatissimo tasso di ritorno: molti equipaggi, dopo aver partecipato in passato, scelgono di tornare per vivere ancora una volta l’atmosfera unica della veleggiata che attraversa due parchi naturali.

Quest’anno l’evento si arricchisce di grandi novità: oltre alla classica veleggiata Capraia-Giraglia-Capraia aperta a tutte le imbarcazioni a vela oltre gli 8 metri e alla classe mini, sarà protagonista una festa speciale riservata agli equipaggi. Grazie alla collaborazione con Toremar, la premiazione si svolgerà sul traghetto Stelio Montomoli, seguita da un pranzo a buffet e una festa di chiusura in un’atmosfera di grande convivialità, navigando insieme verso un arrivederci carico di emozioni.

La Minigiraglia 2025 si distingue anche per una forte attenzione alla cultura e alla storia dell’Isola: sabato 3 maggio, presso il Capraia Sailing Village alla Salata, sarà presentata in esclusiva la storia di un oggetto iconico del design internazionale, il celebre spremiagrumi Juicy Salif di Philippe Starck, nato proprio a Capraia, in un incontro a cura di Francesca Appiani curatrice del Museo Alessi.

Anche i premi saranno all’altezza di un’edizione straordinaria: in palio pezzi originali del Juicy Salif e una tavola realizzato per l’occasione da Davide Besana, fumettista ed autore della “Carta dei Valori” della Lega Navale Italiana offerto da Raymarine.

La Minigiraglia, inserita nel circuito del Trofeo Challenge Velico Offshore della LNI, insieme ad altre prestigiose regate come il Trofeo Memorial Perioli e le Perle di Livorno continua così a rinnovarsi, mantenendo vive la tradizione e la passione per la vela, ma aggiungendo ogni anno nuove emozioni e nuove storie da raccontare.

La Minigiraglia 2025: tre giorni di vela, festa e design a Capraia per un’edizione da record

L’evento sarà ospitato nel Capraia Sailing Village alla Salata, cuore pulsante dell’evento, realizzato grazie al supporto del Comune di Capraia, della Marina di Capraia e di alcuni operatori locali (Aegylon, Pescianel, Farmacia del Porto, La Piana, San Rocco) nonché all’indispensabile partnership con prestigiosi sponsor del mondo della nautica come Tuccoli Fishing Boats, Osculati e Raymarine.