“La mobilità è una scienza, non un fai da te”, l’intervento e la soluzione di Aci al divieto di svolta in piazza San Jacopo

16 Febbraio 2023

Livorno 16 febbraio 2023

Aci Livorno, contro il divieto di svolta imposto dal Comune, propone una rotatoria “naturale” che giri intorno a Piazza S. Jacopo in Acquaviva allargando la carreggiata interna di alcuni metri.

Dopo l’annuncio del Comune di Livorno, di vietare la svolta a sinistra per chi proviene da Piazza S. Jacopo, Aci Livorno propone una soluzione che può evitare un vero e proprio disastro per la viabilità e l’inquinamento atmosferico.

Aci Livorno lo ha scritto e ripetuto fino alla noia: la mobilità è una scienza, non un “ fai da te” e tanto meno una chiromanzia da quattro soldi.

Si fa presto a liquidare la pericolosità di quel tratto vietando, con un comunicato, la svolta a sinistra per chi proviene da Piazza San Jacopo in Acquaviva con direzione Ardenza; un cartello con un divieto ed il problema si pensa risolto.

Ma come si mette con l’incremento della percorrenza veicolare imposto ad auto e scooter per raggiungere i quartieri sud della città?

Un’amministrazione come la nostra che si profila ad indirizzo “green”e che propaga l’utilizzo della bicicletta e dei mezzi pubblici a tutti i cittadini, scelta condivisa comunque anche da Aci Livorno, come può costringere a percorrere chilometri in più di viabilità urbana e farci stare tutti in auto in fila per ore dove i consumi, lo sappiamo bene si duplicano, con conseguenti immissioni di Co2 in ascesa.

L’Ente di Via verdi fa presente come le amministrazioni presenti e passate si siano fatte gloria di aver realizzato rotatorie in ogni dove, grandi, medie, piccole e persino a “tappino”. Allora come non accorgersi che all’altezza della Baracchina Bianca esiste già una rotatoria naturale?

Basterebbe infatti modificare Piazza S.Jacopo, peraltro tenuta molto male, allargando la carreggiata interna di alcuni metri, incanalando il flusso del traffico proveniente da sud in via san Jacopo per poi farlo girare a sinistra e farlo immettere sul Viale Italia.

Ovviamente anche il traffico proveniente da San Jacopo dovrebbe svoltare a destra per raggiungere Viale Italia, come già accennato sopra; modificando la Piazza senza stravolgerla, mentre il traffico proveniente da nord con direzione sud potrebbe proseguire diritto sul viale Italia con una carreggiata lievemente modificata per dare la giusta sensazione all’automobilista di immettersi in una rotatoria.

Per Aci Livorno questa è una soluzione percorribile con costi di realizzazione decisamente contenuti e con un impatto ambientale praticamente invariato.

