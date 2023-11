Home

La municipale di Livorno a Campi Bisenzio in ausilio per la gestione dell’emergenza alluvione

11 Novembre 2023

La municipale di Livorno a Campi Bisenzio in ausilio per la gestione dell’emergenza alluvione

Livorno 11 novembre 2023

Per tre giorni, la Polizia Municipale di Livorno è presente a Campi Bisenzio in ausilio per la gestione dell’emergenza a seguito dell’alluvione dei giorni scorsi.

Il personale impiegato è una pattuglia al giorno.

I nostri agenti hanno trovato un paese davvero devastato, con una desolazione impressionante, il centro completamente distrutto e persone disperate.

“La nostra Polizia Municipale ha ricevuto parole di apprezzamento dai cittadini – dichiara il Comandante Annalisa Maritan – lo spirito di solidarietà e l’aver vissuto un’esperienza comune, è stato ciò che ci ha spinto a dare il nostro piccolo contributo”.

