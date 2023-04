Home

La Municipale di Livorno incontra in udienza Papa Francesco

19 Aprile 2023

La Municipale di Livorno incontra in udienza Papa Francesco

Città del Vaticano 19/04/2023 – La Municipale di Livorno incontra in udienza Papa Francesco

Una delegazione della Polizia Municipale di Livorno, della Polizia Provinciale e dell’IPA (International Police Association) si è recata, accompagnata dalla Comandante Annalisa Maritan e dal Comandante Maurizio Trusendi, quest’oggi a Roma per incontrare, in piazza San Pietro, Papa Francesco al termine dell’udienza del mercoledì.

Il personale, libero dal servizio e in uniforme, al termine dell’udienza ha potuto incontrare personalmente il Santo Padre il quale a lungo si è soffermato a dialogare con la delegazione giunta dalla città di Livorno.

Al sommo Pontefice sono stati consegnati alcuni simboli dell’ amministrazione comunale e provinciale, alcuni prodotti tipici del territorio, (della pasta fresca prodotta da un noto pastificio livornese), tanto apprezzata sulle tavole di Santa Marta.

È stato inoltre donato un dipinto di olio su tela realizzato dall’Assistente Scelto Giampaolo Conti il quale ha voluto raffigurare la mano del Papa sempre protesa verso i più bisognosi in aiuto alle “periferie esistenziali” alle quali costantemente Francesco esorta tutti i fedeli a guardare e aiutare.

“Una grande opportunità che ricorderemo per sempre” ha affermato la comandante Maritan che prosegue; “un grande onore poter incontrare il Santo Padre in una San Pietro gremita di migliaia di fedeli giunti da tutto il mondo in una giornata baciata da uno splendido sole primaverile.

Il Santo Padre si è trattenuto a lungo con noi scambiando alcune battute paterne e apprezzando i nostri doni portati da Livorno.

Con la sua semplicità e simpatia ci ha detto che conosce le bellezze della città e del suo porto e di conoscere una canzone “Sul porto di Livorno” del cantautore e poeta italiano dei primi del ‘900 Piero Ciampi.

Il Papa, provato nel fisico, si è alzato dalla sua carrozzella e ci ha esortato ad avere forza e coraggio nel servizio quotidiano verso la collettività”

