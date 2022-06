Home

5 Giugno 2022

La Municipale trova 21 veicoli rubati, e 26 auto senza assicurazione

Azioni antidegrado della Polizia Municipale: il resoconto di maggio

Livorno, 5 giugno 2022

Azioni antidegrado della Polizia Municipale: questo il resoconto del mese di maggio.

Sono stati rimossi 35 veicoli a motore nelle seguenti vie : Sernesi, Duca Cosimo, Salvestri, Popogna, Settembrini, Tommaseo, Nazario sauro, Borgo Sant’Iacopo , Meridiana, Pelaghi, Angiolo, due Piazza Mazzini, Luter King, Cavalleggeri tre Piazza Matteotti, due Via Spagna , Via dell’Onu, Via Piccioni, Via Costanza, tre Modigliani, due Pelletier, Pellegrini, Amendola, Orlando, due Prato , Bedarida , Donnini.

I cittadini hanno collaborato inviando alla Polizia Muncipale e/o al servizio comunale SegnaLì ,segnalazioni precise e corredate di foto.

Ai precedenti devono essere aggiunti 9 veicoli rimossi dalle aree Casalp nel quartiere Stazione e 6 dalle aree Casalp di Shangai nell’ambito delle attività antidegrado.

Sono poi stati rimosse 30 biciclette in stato di abbandono, le vie interessate sono state : viale Italia, piazza Mazzini,piazza G.Italia, via Bandiere, V. Sardi, v. Roma.

Ai precedenti devono essere aggiunte 45 bici in stato di abbandono rimosse dalle aree Casalp nel quartiere Stazione e 6 dalle aree Casalp di Shangai nell’ambito delle attività antidegrado.

Durante i controlli sono state elevate 10 sanzioni per abbandono rifiuti e 27 sanzioni per violazioni di norme connesse a comportamenti degradanti quali l’occupazione illegittima di spazi pubblici, il bivacco molesto e la mancata cura del verde.

Sono stati rimossi 26 veicoli senza assicurazione. Alcuni erano da tempo giacenti sulla pubblica via in stato di abbandono e degrado, altri invece erano marcianti e mettevano a rischio la sicurezza stradale.

Durante il controllo del territorio sono stati individuati 21 veicoli in condizioni sospette e , risultati oggetto di furto, sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari che avevano sporto denuncia.

