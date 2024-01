Home

La musica dei The Beatles al The Cage con gli Helter Shelter e la Magical Mystery Band

10 Gennaio 2024

La musica dei The Beatles al The Cage con gli Helter Shelter e la Magical Mystery Band

Livorno 10 gennaio 2024 – La musica dei The Beatles al The Cage con gli Helter Shelter e la Magical Mystery Band

Venerdì 12 gennaio I favolosi quattro (di Livorno) tornano a suonare dopo un periodo di pausa e lo fanno proprio sul palco del The Cage: gli Helter Shelter riproporranno una selezione del vasto repertorio dei favolosi quattro (di Liverpool), che da oltre dieci anni arrangiano in chiave esclusivamente acustica con quattro voci, tre chitarre e percussioni. La formazione è quella tradizionale: Valerio Casini e Marco Capozzi alla voce e alla chitarra elettrica, Giorgio Mannucci alla voce e alla chitarra acustica e Filippo Infante alla voce e alle percussioni.

Il quartetto, però, questa volta sarà accompagnato da una band d’eccezione, la Magical Mystery Band, composta da Alessio Carnemolla alla batteria, Fabrizio Balest al basso e Lorenzo Cominelli alle tastiere. Gli Helter Shelter nascono a Livorno nel 2008: quattro amici che provengono da quattro differenti band che suonano e hanno suonato per tutto lo stivale e in giro per l’Europa si ritrovano intorno a una passione comune concretizzando l’amore sfrenato per i fab four. Inizia così lo studio dettagliato del repertorio Lennon-McCarthney-Harrison e l’idea è da subito quella di formare una cover band aggiungendo tre chitarre acustiche alle quattro voci.

A distanza di qualche anno i quattro torneranno al The Cage per suonare insieme le canzoni dell’iconica band britannica e metteranno in pausa, almeno per una sera, i rispettivi progetti: Valerio Casini e Marco Capocci sono infatti membri dei The Candydates e dei Bad Love Experience (Valerio alla voce e alla chitarra, Marco alla chitarra), Giorgio Mannucci è impegnato in un progetto solista con il quale ha vinto il Premio Ciampi del 2023 nella categoria cover, e Filippo Infante, ex Lip Colour Revolution, fa parte della Mustacchi Ensamble.

