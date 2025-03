Home

Eventi

La musica elettronica livornese dei C.Y.B sul palco del The Cage

13 Marzo 2025

La musica elettronica livornese dei C.Y.B sul palco del The Cage

Livorno 13 marzo 2025 La musica elettronica livornese dei C.Y.B sul palco del The Cage

Arrivano domani, venerdì 14 marzo sul palco del The Cage i C.Y.B., alias per Cyborg Bees, band livornese di musica elettronica dall’approccio innovativo e divertente che fonde strumenti organici suonati dal vivo con una produzione digitale fresca e contemporanea.

Cinque musicisti e un dj per un progetto nato durante la pandemia, che nel corso degli anni ha visto cambiare più volte la line-up e che ha riscosso un seguito cittadino sempre maggiore.

Ad oggi i componenti della band sono Massimo Gemini ai sassofoni, alle tastiere e alla voce, Luca Pasquadibisceglie alla batteria, alle percussioni e alla programmazione ritmica ed elettronica, Samuele Vergili alla consolle e alla programmazione elettronica, Matteo Pastorelli alla chitarra elettrica e al baritono, e Fabrizio Balest al basso.

Per la prima volta al teatrino di Villa Corridi, i Cyborg Bees porteranno in scena il loro originale sound, composto da una miscela dinamica di ritmi elettronici pulsanti, linee di sax soul, percussioni energiche e audaci riff di chitarra. Un dialogo tra tradizione e innovazione che trova la sua dimensione naturale soprattutto nel live e che è capace di regalare al pubblico un vero e proprio viaggio sonoro immersivo e coinvolgente, in cui le influenze classiche incontrano i paesaggi sonori futuristici e la sperimentazione porta all’intreccio tra melodie introspettive e groove ad alta energia.