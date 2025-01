Home

“La musica ridà vita” concerto del Mascagni per il giorno della memoria

23 Gennaio 2025

Ottantesimo della Liberazione dai Campi di sterminio nazifascisti

Livorno 23 gennaio 2025 “La musica ridà vita” concerto del Mascagni per il giorno della memoria

Le Associazioni dell’antifascismo ANPI, ANPPIA, ANEI, ANED, in collaborazione con il Conservatorio Pietro Mascagni e Istoreco, con il Patrocinio del Comune di Livorno e della Comunità Ebraica di Livorno, in occasione della Giornata della Memoria propongono alla cittadinanza un Concerto che si terrà Lunedì 27 Gennaio alle ore 17.30 nell’Auditorium C. Chiti del Conservatorio Pietro Mascagni, via Galileo Galilei 40

Saranno eseguiti pezzi musicali di Autori concentrazionari sconosciuti ai più, intervallati da brevi interventi di presentazione.

Le musiche saranno eseguite dagli allievi e dai docenti del Conservatorio.

Ingresso è gratuito ed aperto alla cittadinanza.

Finalità; Onorare, ricordare, divulgare la memoria tramite la musica, parte ancora viva di quei compositori, in quanto essa riesce a trasmettere il loro vissuto che nella quotidianità si trasformò in tragedia. Questo deve aiutare tutti, esecutori, pubblico, ad operare perchè ciò che è stato non si ripeta.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Conservatorio P. Mascagni: https://www.consli.it/it/270/1626/la-musica-rida-vita