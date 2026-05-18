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Cronaca

La nave Disney per la prima volta in porto a Livorno

Cronaca

18 Maggio 2026

La nave Disney per la prima volta in porto a Livorno

Livorno 18 maggio 2026 La nave Disney per la prima volta in porto a Livorno

Prima storica toccata nel porto di Livorno per la maestosa Disney Dream, il gigante del mare targato Disney che alle prime luci dell’alba ha fatto il suo ingresso nello scalo labronico attirando curiosità e attenzione grazie alla celebre sagoma di Topolino ben visibile sulla nave.

Con i suoi 340 metri di lunghezza, 14 ponti e una stazza da 128mila tonnellate, la Disney Dream rappresenta una delle navi da crociera più iconiche della flotta Disney Cruise Line. A bordo può ospitare circa 4mila passeggeri, richiamati dalle crociere a tema Disney, dagli spettacoli in stile Broadway e dall’inconfondibile Aquaduck, il celebre scivolo acquatico sospeso che domina il profilo della nave.

La gestione dei servizi turistici legati all’approdo è affidata al tour operator Trumpy, mentre sul fronte logistico il sistema portuale livornese ha affrontato una giornata particolarmente intensa.

«È un giorno importante per il sistema crocieristico livornese che ha dato un’ottima prova a livello logistico organizzativo» ha commentato Pasquale Scalesia, presidente del settore trasporto persone Ncc Bus di CNA.

Scalesia ha sottolineato come le grandi compagnie crocieristiche richiedano standard molto elevati per quanto riguarda l’accoglienza e i servizi a terra. «I tour operator che trattano compagnie di questo calibro richiedono efficienza nei servizi a tutti i livelli, soprattutto nell’esperienza che i turisti devono fare scendendo a terra», ha spiegato.

Particolarmente centrale il tema delle escursioni in Toscana, considerate uno degli elementi strategici del business crocieristico. «Per il porto di Livorno è necessario quindi che la logistica a terra sia perfetta, che il crocierista trovi il mezzo che preferisce per la sua esperienza di visita della Toscana pronto, disponibile dove lo ha prenotato, in ottime condizioni per viaggiare sicuri e poter rispettare i tempi di ritorno a bordo», ha aggiunto Scalesia, facendo riferimento a pullman turistici, Ncc, taxi e shuttle bus.

La macchina organizzativa si è messa in moto già dalle 6 del mattino, quando i primi mezzi hanno fatto ingresso al varco Valessini per accompagnare i crocieristi nelle escursioni prenotate.

«Il consorzio livornese dei pullman turistici CSB – ha spiegato ancora Scalesia – stamani tra la Disney Dream e la MSC Orchestra ormeggiata all’Alto Fondale ha messo sottobordo oltre 70 pullman con autisti e guide turistiche professionali e 20 shuttle; significa lavoro per circa 200 persone».

Il prossimo appuntamento con la Disney Dream è già fissato per il 28 maggio, data che si preannuncia particolarmente intensa per il porto di Livorno, con quattro grandi navi da crociera contemporaneamente attraccate.

«Ancora le navi non viaggiano a pieno carico di turisti – ha concluso Scalesia – e non tutti scendono a terra. Moltissimi acquistano i tour a bordo, tra cui anche quello di Livorno spesso con l’abbinamento del giro dei fossi in battello». Un dato che, secondo il presidente CNA, rappresenta uno degli indicatori principali per misurare l’attrattività di uno scalo crocieristico.