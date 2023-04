Home

21 Aprile 2023

La nave Italia spiega le vele verso la città di Livorno accogliendo a bordo il pubblico

Livorno 21 aprile 2023 – La nave Italia spiega le vele verso la città di Livorno accogliendo a bordo il pubblico

Nell’ambito della Settimana Velica Internazionale, che si svolgerà a Livorno dal 22 aprile al 1° maggio, Nave Italia, il brigantino di Fondazione Tender To Nave Italia salpato il 18 aprile da La Spezia per la campagna solidale 2023, sarà visitabile ai cittadini livornesi nei pomeriggi di sabato 29 aprile e domenica 30 maggio.

La Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno ha origine dalla “Regata del centenario”, che si svolse nel 1981 quando l’Accademia compì il suo primo secolo di vita.

La prima edizione, nata dalla collaborazione tra l’Accademia Navale, il Circolo Nautico Livorno, il Circolo Velico Antignano e lo Yacht Club Livorno, vide la partecipazione di sole 20 imbarcazioni.

Anno dopo anno l’evento è cresciuto sempre di più, fino ad arrivare alla partecipazione dei cadetti delle Accademie Navali di 16 nazioni nell’edizione 2022 che ha visto sfidarsi 540 regatanti su 280 imbarcazioni.

Anche per quest’anno gli equipaggi delle Accademie Navali provenienti da almeno quattro continenti prenderanno parte alla Naval Academies Regatta 2023, spettacolare match race da disputare su 4 giorni di regate sul monotipo Tridente 16. La SVI, inoltre, vedrà la città di Livorno animarsi con la presenza di molti eventi culturali e sociali.

Tra questi la possibilità di salire a bordo del brigantino a vela più grande del mondo che sarà ormeggiato presso il porto per permettere ai cittadini di visitare l’imbarcazione solidale, senza bisogno di prenotazione, nei giorni di sabato 29 e domenica 30 aprile, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

La tappa rientra nella più ampia veleggiata solidale di Nave Italia che, in un arco di circa 6 mesi, toccherà i porti italiani di Genova, Savona, Livorno, Civitavecchia, Olbia e Cagliari.

A bordo, in compagnia dell’equipaggio della Marina Militare e dello staff scientifico della Fondazione, saliranno 23 associazioni ed enti no profit del terzo settore provenienti da tutta Italia e una dal Sudafrica, per sperimentare come il metodo Nave Italia influisca positivamente sul benessere di chi vive un disagio o una disabilità.

Dopo la partecipazione alla settimana Velica Internazionale “Accademia Navale e Città di Livorno”, seguiranno altri eventi:

la partecipazione a il Trofeo Siad Bombola d’oro a maggio a Santa Margherita Ligure; la Festa della Marina nel mese di giugno a La Spezia; il progetto “Academy to Italy!” realizzato in collaborazione con il Royal Cape Yacht Club Sailing Academy di Città del Capo, che tra giugno e luglio vedrà salire a bordo alcuni ragazzi delle township di Cape Town; la collaborazione, sempre nel mese di luglio, con Luna Rossa a Cagliari, per proseguire sino a novembre inoltrato.

Tra i numerosi progetti che si svolgeranno a bordo di Nave Italia si segnala: a maggio “Il viaggio di ESPRIMO” promosso dall’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, rivolto a pazienti affetti da sclerosi multipla di età compresa tra i 18 e i 45 anni;

nel mese di giugno “È tempo di salpare 2”, promosso da AGOP – Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, che si rivolge a pazienti tra i 12 e i 18 anni affetti da patologie onco-ematologiche seguiti presso l’UOSD di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e il Centro di Proton Terapia di Trento; tra giugno e luglio sarà la volta di “Academy to Italy!”, progetto promosso da Il Royal Cape Yacht Club Sailing Academy di Città del Capo, con l’intento di avvicinare al mondo della vela studenti sudafricani di età compresa tra i 15 e i 23 anni, provenienti da comunità povere ed emarginate a causa delle conseguenze storiche dell’apartheid del paese;

luglio, grazie a “Diabete in navigazione: come la tecnologia può aiutare”, programma proposto dalle associazioni Diabete Zero ODV e JANASDIA con la partecipazione del Team di Luna Rossa, un gruppo di diabetici tipo 1 insulino dipendenti, supportato da un team specialistico, dovrà affrontare la sfida di conciliare le tempistiche imposte dalla malattia con quelle della vita di bordo; altro progetto da segnalare per il mese di luglio è “La Nave dei Segni”, giunto alla seconda edizione, promosso dalla Fondazione La Casa delle Luci di Roma e rivolto a giovani tra i 20 e i 40 anni con disabilità che impediscono loro di esprimersi verbalmente.

Nella prima settimana di agosto sarà la volta dei pazienti seguiti dal Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. “A gonfie vele contro il cancro”, questo il nome del progetto, è parte integrante del percorso di cura e ha come obiettivo principale quello di far sperimentare a giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni, nuove abilità e comportamenti all’interno di una cornice avventurosa come quella del Brigantino.

Dopo una breve sosta a settembre, Nave Italia ripartirà con a bordo “Seastyle”, progetto promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari di Cremona, che si concentra sulla musica come esperienza espressiva, aggregativa e terapeutica, fruttando la creatività e l’arte in una dimensione collaborativa.

Si proseguirà la navigazione con il progetto “Viaggio e Benessere nell’anziano fragile”, promosso dall’Università degli Studi di Bergamo e l’Associazione Insieme a te, al secondo imbarco su Nave Italia, che intende valutare l’efficacia degli approcci educativo-esperienziali del viaggio, nelle persone anziane e affette da demenza. In chiusura di stagione, con il progetto “Navigare a Vista” saliranno a bordo un gruppo di ragazzi non vedenti o ipovedenti di età compresa tra i 12 e i 35 anni, in condizione aggiuntiva di disabilità cognitiva lieve.

Questo progetto, promosso dall’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione del Consiglio Regionale Del Lazio Onlus, permetterà ai beneficiari di vivere esperienze in cui avventura e razionalità coesistano, rispettando i tempi di cui necessitano per elaborare le esperienze. A chiudere la stagione ad ottobre “Autonomi”: il progetto, proposto dalla fondazione “il domani dell’autismo” di La Spezia, è rivolto a giovani di età compresa tra i 16 e i 40 anni con disturbo dello spettro autistico, ma già inseriti all’interno di percorsi educativi.

L’obiettivo è accompagnarli in un percorso finalizzato all’indipendenza, riducendo il rischio di essere affidati ad un istituto, attraverso esperienze che mirano a sviluppare le autonomie personali, promuovere la socializzazione e favorire sbocchi occupazionali, garantendo un futuro adeguato.

“Dal 2007 ad oggi Nave Italia ha percorso oltre 40.000 miglia promuovendo la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, inclusione sociale e supporto alla terapia riabilitativa – ricorda l’Ammiraglio Giorgio Lazio, presidente di Fondazione Tender To Nave Italia. Dopo il difficile periodo dovuto alla pandemia da Covid -19, che ha comunque visto Nave Italia operare senza interruzioni seppure in maniera ridotta, già dal 2022 siamo tornati a navigare a vele spiegate con un ricco calendario che, anche per questo 2023, vedrà a bordo oltre venti ambiziosi progetti che auspichiamo favoriscano ulteriormente il consolidamento del “metodo Nave Italia”, nel quale crediamo fortemente, per la creazione di una società più inclusiva e priva di barriere”.

Il Prof. Paolo Cornaglia Ferraris, Direttore Scientifico della Fondazione Tender to Nave Italia commenta:

“Nel 2022 hanno goduto del “metodo Nave Italia” 239 beneficiari e 91 operatori: bambini, adolescenti, adulti, perfino anziani con demenza che vivono disabilità e disagio; insieme a loro si sono imbarcati coloro che ne avevano cura. Salire a bordo, affrontando il mare è diventato metafora di una vita instabile, come le onde del mare.

Ma poi ciascuno scopre che prossimità, disciplina e condivisione sono strumenti di guarigione. Hanno vissuto insieme un’avventura entusiasmante, giosa, educativa, terapeutica.

Chi era convinto di non riuscire, scopre risorse nuove, soprende se stesso e gli altri e conquista nuove energie. L’amore per il mare e la natura diventano conquista di una vita diversa.

Ognuno dimentica i propri limiti, arricchendo l’altro di originalità. Al rientro, le emozioni diventano ricordi indelebili di un cambiamento improbabile, eppure raggiunto, che trasforma ciascuno in marinaio speciale.

Chi li abbraccia al rientro dice: “non credevo ci sarebbe riuscito”; sarà obbligato a ripensare al proprio modo di vedere fragilità e percosri assistenziali. Il “metodo Nave Italia” fa bene ai deboli, ma anche a loro curanti.”

TENDER TO NAVE ITALIA

Fondazione Tender To Nave Italia ETS, ente senza scopo di lucro fondato nel 2007, promuove numerosi progetti di solidarietà a favore di Associazioni non profit, Onlus, Scuole, Ospedali, Servizi sociali, Aziende pubbliche o private che sostengono azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie.

Mission della fondazione è combattere ogni forma di pregiudizio sulle disabilità e sul disagio sociale, abbattendo il muro dell’indifferenza e ponendosi al fianco di persone fragili che, a causa di quel pregiudizio, rischiano di finire ai margini della comunità.

Gli strumenti della Fondazione sono progetti educativi e riabilitativi che vengono realizzati a bordo di un brigantino a vela battente bandiera della Marina Militare, Nave Italia, seguendo una metodologia specifica:

i protagonisti a bordo sono bambini, adolescenti e adulti con disabilità, disagio psichico o disagio sociale e famigliare, che hanno ogni giorno grandi ostacoli da affrontare e che a bordo riconquistano la fiducia in sé stessi, attraverso un’esperienza che unisce prossimità e gerarchia.

Dal 2007 Nave Italia ha imbarcato 7.000 persone tra passeggeri speciali, operatori e volontari dedicati e ha realizzato 336 progetti cresciuti in questi anni, per numero e qualità, fornendo ai beneficiari percorsi formativi e riabilitativi unici.

