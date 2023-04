Home

21 Aprile 2023

Livorno 21 aprile 2023 – La nave militare Luigi Rizzo sarà in porto a Livorno, gli orari delle visite

La nave da guerra Luigi Rizzo della Marina Militare Italiana potrà essere visitata domenica 23 aprile presso la Calata Sgaraglino

Chi volesse salire a bordo potrà farlo nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18

Nave Luigi Rizzo (F595)

E’ la sesta Unità FREMM italiana e la seconda in configurazione GP, “General Purpose”.

L’Unità, costruita nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso,;è stata varata il 19 dicembre 2015 e successivamente trasportata allo stabilimento del Muggiano (La Spezia) per il completamento dell’allestimento e le prove di collaudo.

Le peculiarità che distinguono le FREMM GP dalle ASW (Anti Submarine Warfare) consistono nella presenza di una slitta a poppa per il rilascio rapido dei mezzi veloci degli Incursori di Marina e per il diverso armamento d’artiglieria.

La Nave Rizzo monta a prora un cannone Oto Melara 127/64 LW con capacità di utilizzo del munizionamento guidato ad alta precisione “Vulcano”, rifornito da un deposito completamente automatizzato.

Le sue capacità di scoperta e l’armamento la rendono idonea per svolgere tutte le missioni tipiche delle Unità di questa classe:

Constabulary Role (polizia dell’alto mare), con l’assolvimento di operazioni antiterrorismo, di sorveglianza ed interdizione dei traffici illeciti, di prevenzione e controllo dell’immigrazione illegale, della protezione delle linee di comunicazione in mare e del traffico mercantile;

Support – Land Operations, con la scorta a convogli o forze navali in transito, la protezione di forze navali e siti terrestri e la difesa antiaerea degli stessi; contrasto alla minaccia di superficie; sorveglianza ed assolvimento dei compiti informativi; Power Projection Support, con il coordinamento e controllo di azioni contro costa. Immissione di forze speciali e supporto mediante impiego di armi contro obiettivi terrestri (Naval Gun Fire Support).

Nave Luigi Rizzo è progettata all’insegna dell’innovazione e della flessibilità, e può essere impiegata per missioni di assistenza umanitaria e soccorso in caso di calamità naturali (funzione dual use), grazie alle seguenti potenzialità:

possibilità di condurre interventi in telemedicina, evacuazione personale mediante elicotteri; fornitura di acqua potabile; confezionamento di pasti caldi; predisposizione per erogazione di corrente elettrica.

Nave Luigi Rizzo è stata consegnata alla Marina Militare il 20 aprile 2017. Dalla consegna la Nave fa sede nella base navale di La Spezia ed è alle dipendenze della Prima Divisione Navale (COMDINAV UNO).

