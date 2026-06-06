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Cronaca

La Notte Bianca dello Sport fa Autogol

Cronaca

6 Giugno 2026

La Notte Bianca dello Sport fa Autogol

Livorno 6 giugno 2026 La Notte Bianca dello Sport fa Autogol

Notte Bianca dello Sport: sabato 11 luglio oltre cento attività sportive e lo spettacolo degli Autogol

Dopo lo straordinario successo delle prime tre edizioni, torna a Livorno la Notte Bianca dello Sport, la manifestazione che celebra la tradizione sportiva del territorio e permette a giovani, bambini e bambine di conoscere e provare qualsiasi sport. L’appuntamento è per sabato 11 luglio 2026, dalle ore 19.00 alle ore 02.00, tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture sportive che fanno parte della cosiddetta Cittadella dello Sport.

A organizzare la Notte Bianca dello Sport è la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, l’ente che si occupa dei grandi eventi a scopi turistici per conto del Comune di Livorno, in collaborazione con il Comitato provinciale del CONI. In programma oltre cento tra attività sportive, discipline da provare, giochi, spettacoli, ed esibizioni, con punti informazione dislocati su tutta l’area della manifestazione. E poi le interviste ai protagonisti sportivi, lo street food, la musica, i gonfiabili per il divertimento dei più piccoli e tante altre attività per quella che, nel giro di appena tre anni, è diventata una vera festa dello sport.

Esattamente come lo scorso anno, all’incrocio tra via dei Pensieri e via Allende, verrà allestito un palco dedicato all’intrattenimento. Il clou è in programma alle ore 23.00, quando si esibiranno Gli Autogol, trio comico da 10 milioni di follower tra Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Il gruppo è formato da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, tre ragazzi che si sono conosciuti al liceo avviando un percorso artistico insieme.

Tra le collaborazioni più importanti, da segnalare quelle con La Gazzetta dello Sport, Radio 105, La Domenica Sportiva, Tiki Taka, Dribbling e RTL 102.5, oltre a un intervento al Festival di Sanremo 2023 durante la serata delle cover. Protagonisti anche nei principali teatri italiani con i loro spettacoli, Gli Autogol porteranno sul main stage della Notte Bianca dello Sport le imitazioni più amate sui social (Allegri, Chiellini, Conte, Ibrahimovic…) e faranno una serie di giochi e quiz con il pubblico.

Durante l’evento, tutti gli impianti della zona – dallo stadio Armando Picchi al PalaMacchia passando per la piscina olimpica Camalich e il Campo scuola – saranno aperti e accoglieranno le famiglie per una serata di sport e divertimento. Anche quest’anno sarà possibile seguire o sperimentare decine e decine di sport con la formula dei premi alle bambine e ai bambini in base al numero di discipline provate durante la manifestazione. Tennis, basket, calcio, scherma, nuoto, pattinaggio, ciclismo, pugilato, baseball, tiro con l’arco, scacchi; ma anche surf, vela e windsurf grazie ai simulatori, oltre ad attività spettacolari come l’acrobatica aerea con i tessuti.

Tutti i dettagli e gli altri ospiti verranno annunciati durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, giovedì 25 giugno alle ore 12.00 al Cisternino di Città, sede della Fondazione LEM.