La nuova sede della municipale a Shangai sarà intitolata all’istruttore capo Giuseppe Croce deceduto in servizio nel 2006

21 Maggio 2022

Il salvataggio di un giovane marocchino che voleva gettarsi di sotto, gli costò la vita

Giuseppe Croce

Venerdì 26 alle ore 09. 30 verrà inaugurata la prima sede distaccata della Polizia Municipale a Shangai. (Angolo via fratelli Bandiera con via Orazio Paretti)

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Livorno Luca Salvetti, il prefetto Paolo D’Attilio, il questore Roberto Massucci; la comandante della polizia municipale di Livorno Annalisa Maritan e forse anche il presidente della Regione Eugenio Giani

La sede della polizia municipale verrà intitola a Giuseppe Croce, (chiamato dai colleghi Pino) deceduto in servizio nel 2006

La sera del 7 settembre 2006 l’istruttore capo Giuseppe Croce, era in servizio al municipio quando un nucleo familiare si presenta presso l’ufficio per la gestione dell’emergenza abitativa

Non trovando soluzione al proprio problema la famiglia minaccia di occupare l’abitazione.

Mentre Giuseppe Croce tenta una mediazione, il figlio maggiore degli occupanti tenta di gettarsi da una finestra.

Giuseppe interviene prontamente, lo afferra alla vita e con grande sforzo fisico riesce a portarlo in salvo.

Purtroppo però questo sforzo è risultato eccessivo per il suo cuore. Giuseppe Viene colto da malore e sebbene soccorso nell’immediatezza dal suo sindaco Alessandro Cosimi in veste di medico, muore per un infarto sull’ambulanza che lo porta in ospedale.

Aveva 53 anni ed era un uomo dal grande cuore. I suoi colleghi lo ricordano per la sua dedizione al lavoro, per la sua serietà. Per lui, instancabile. Il suo lavoro era una missione.

A distanza di quasi un anno, nel corso di una cerimonia molto toccante, il sindaco Alessandro Cosimi consegnò un encomio alla memoria di Giuseppe alla vedova ed alle figlie. Il prossimo 26 maggio a distanza di 16 anni dalla sua scomparsa, Livorno ed i suoi colleghi gli intitoleranno la nuova sede della Municipale

