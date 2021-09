Home

La Pallacanestro Don Bosco alle finali nazionali under 14 3X3

5 Settembre 2021

Livorno 5 settembre 2021

Il settore giovanile della Pallacanestro Don Bosco è da sempre uno dei più apprezzati d’Italia,

lo dimostra anche l’ennesima qualificazione alle finali nazionali di una compagine rossoblu.

L’Under 14, classe 2007, sarà infatti impegnata a Treviso, i prossimi 6 e 7 settembre, nelle finali nazionali 3×3.

I nostri ragazzi, laureatisi pochi mesi fa Campioni Toscani, saliranno in Veneto agli ordini di coach Federico Tosarelli, per regalare alla società rossoblu l’ennesima bella figura, precedendo di pochissimi giorni un’altra compagine Don Bosco, l’Under 16, anch’essa qualificatasi alle finali nazionali 3×3, in programma, sempre nella città della Marca, nei giorni 8 e 9 settembre.

A difendere i gloriosi colori rossoblu, per quanto riguarda l’Under 16, saranno, oltre a coach Tosarelli, Leonardo Bicicchi, Cesare Fremura, Lorenzo Marinari e Samuele Valentini.

