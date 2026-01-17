Home

La Pallacanestro Don Bosco ancora al “PalaMacchia”, contro Castelfiorentino

17 Gennaio 2026

Livorno 17 gennaio 2026 La Pallacanestro Don Bosco ancora al "PalaMacchia", contro Castelfiorentino

Una settimana dopo il derby labronico con l’U.S., la Pallacanestro Don Bosco torna nuovamente davanti al pubblico amico; al “PalaMacchia” infatti arriva, per la prima giornata di ritorno, una delle squadra più accreditate del campionato, l’ABC Castelfiorentino. Non inganni la classifica, con i giallobu della provincia fiorentina intruppati nel vasto gruppone, composto da ben sette squadre, tra cui anche il Don Bosco, al quinto posto, quella che arriva sabato in riva al Mar Tirreno è compagine molto attrezzata.

Per rendersene conto basta dare un’occhiata al roster a disposizione di Riccardo Paludi, un autentico guru per la categoria: tra tutti spicca l’esperta guardia (29 anni) Giovanni Corbinelli, uno che segna in media oltre 15 punti a partita, quota sfiorata anche dal centro Torrigiani, tra i lunghi più apprezzati del torneo. Non solo, ci sono anche tanti giocatori importanti per queste latitudini, come l’ala piccola Pedicone (12,7) o il playmaker “Cobra” Berni ed il lungo Gianni Mancini, tra l’altro cresciuto proprio nel vivaio della Pallacanestro Don Bosco.

Insomma, una compagine da prendere assolutamente con le molle che, oltretutto, arriva a Livorno vogliosa di riscattare l’inatteso stop della scorsa settimana, sul parquet del fanalino di coda del torneo, il Sei Rose Rosignano. Per far partita con una corazzata del genere, la Pallacanestro Don Bosco deve offrire il suo volto migliore, quello fatto di tanta intensità per tutti i 40’, come afferma anche coach Di Manno, che presenta così il confronto: “Andiamo ad affrontare una squadra, Castelfiorentino, costruita per vincere il campionato e che, nonostante qualche inattesa battuta d’arresto nel girone di andata, resta una delle formazioni più attrezzate del girone.

Oggi ci aspettiamo un avversario determinato, pronto a reagire allo stop di Rosignano e intenzionato a giocare una partita di grande intensità per rimanere agganciata alle posizioni di vertice. Per noi sarà un banco di prova importante; veniamo da due partite nelle quali nei momenti chiave abbiamo patito la forza dei nostri avversari, un aspetto sul quale stiamo lavorando.

La partita contro Castelfiorentino rappresenta un’occasione concreta per fare un passo in avanti nella gestione delle situazioni decisive, restando lucidi e uniti nei possessi chiave. Nella sfida di sabato avremo bisogno di grande attenzione e solidità mentale per tutti i 40’, ben sapendo che la nostra crescita passa da partite come questa”.

Appuntamento al “PalaMacchia” per oggi, sabato 17 gennaio, con palla a due prevista per le ore 18:45