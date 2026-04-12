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La Pallacanestro Don Bosco batte il CUS Firenze

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12 Aprile 2026

La Pallacanestro Don Bosco batte il CUS Firenze

Livorno 12 aprile 2026 La Pallacanestro Don Bosco batte il CUS Firenze

Torna al successo, il settimo nelle ultime otto giornate di campionato, la Pallacanestro Don Bosco, cogliendo due punti di platino nella corsa verso la miglior posizione nella griglia playoff.

I ragazzi di Giuseppe Di Manno li conquistano nella sfida casalinga contro il CUS Firenze, che pure vende cara la pelle, confermando il buon momento di forma.

I rossoblu sono bravi ad allungare nei primi minuti del terzo periodo, grazie ad una superba difesa che concede pochissimo ai fiorentini; i rossoblu, infatti, accumulano un vantaggio in doppia cifra, poi difeso con le unghie i denti dal ritorno del CUS.

LA CRONACA

In casa Pallacanestro Don Bosco il coach Giuseppe Di Manno si affida al quintetto composto da Pacitto, Dadomo, Regoli, Lemmi ed Artioli. Il collega del CUS, il giovane Matteo Frizzi, risponde spedendo sul parquet Martelli, Riboli, Cappelli, Caccavale ed Andrei.

L’avvio di partita è caratterizzato da un grande equilibrio, con le due squadre, scese in campo con determinazione, che offrono una buona pallacanestro, come racconta anche l’ottimo fatturato dei due attacchi, bravi a perforare con continuità le difese avversarie.

Lo dice anche il punteggio dei primi 20’, nei quali si vedono ben 60 punti, 27 della Pallacanestro Don Bosco, 23 del CUS Firenze. Ad uscire meglio dai blocchi di partenza del secondo periodo sono gli ospiti, che in un amen tornano a contatto, costringendo coach Di Manno a chiamare un time out.

Il minuto di stop non sortisce, almeno nell’immediato, effetti, tanto che il CUS, con un parziale di 13-2, riesce a portarsi avanti di sette lunghezze, sul 36-29, con due liberi realizzati da Martelli.

Nel momento di maggiore difficoltà, il Don Bosco si scuote, con due triple consecutive, di Pacitto e Casini, intervallate da due liberi di Caccavale, che riportano i rossoblu in linea di galleggiamento, costringendo il coach del CUS al timeout.

Il minuto di stop non frena l’onda Don Bosco, con i rossoblu che, con una penetrazione di Pacitto e due liberi di Artioli, rimettono la testa avanti sul 39-38.

L’equilibrio dura fino a metà partita, con le due squadre appaiate a quota 43, grazie ad un gioco da tre punti di Casini a 2” dalla sirena. A metà partita, da citare i due Don Bosco in doppia cifra, Artioli e Casini, entrambi a quota 10.

Negli spogliatoi, coach Di Manno si fa sentire, ed al ritorno sul parquet la Pallacanestro Don Bosco aumenta i giri del proprio motore in difesa, piazzando un parziale di 7-0, che vale altrettanti punti di vantaggio e costringe Frizzi al time-out. Il minuto di sospensione non tarpa le ali ai rossoblu che arrivano fino al +10, sul 53-43.

Quando sembra sul punto di alzare bandiera bianca, il CUS viene preso per mano da Kpadevi, autore di cinque punti consecutivi che dimezzano, in un amen, lo svantaggio rossoblu, poi limato a sole due lunghezze da una tripla di Martelli.

Il Don Bosco, però, è bravo a reagire e con un ciuff di Artioli , un gioco da tre punti di Pacitto e da un libero di Lemmi torna sul +6, poi limato da due liberi dei fiorentini proprio in chiusura di periodo, utili per fissare il punteggio sul 63-59 all’ultimo intervallo.

Il periodo conclusivo è vietato ai deboli di cuore, con i fiorentini che tornano a contatto, tanto che si entra negli ultimi 4’ di gioco con i labronici avanti di una sola lunghezza, su 69-68.

A regalare lo scatto poi risultato decisivo, due canestri di Artioli e Regoli, due liberi di Dadomo e la grande difesa, elemento cardine nel successo poi decretato dall82-72 finale. In casa Don Bosco, da segnalare i quattro uomini in doppia cifra, con Artioli a 20, Pacitto a 14, Lemmi a 13 e Dadomo a 10.

La Pallacanestro Don Bosco batte il CUS Firenze

Pallacanestro Don Bosco Livorno– CUS Firenze

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Dadomo 10, Lemmi 13, Deliallisi, Susini, Lamperi 1, Casini 12, Artioli 20, Preziuso, Pacitto 14, Tognoni 8, Garibotto, Regoli 4. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa.

Parziali: 27-23; 43-43; 63-59; 82-72