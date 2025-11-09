Home

9 Novembre 2025

La Pallacanestro Don Bosco batte il Sei Rose Rosignano, conquistando la seconda vittoria consecutiva

Operazione poker, non è un film di James Bond, ma quanto fatto dalla Pallacanestro Don Bosco nella sfida, a senso unico, con il Sei Rose Rosignano. Gli uomini di Di Manno, infatti, calano sul tavole verde del campionato un bel poker di successi, battendo agevolmente la compagine ospite. Un successo netto, che trae le fondamenta in una superba che nei due quarti centrali, quelli nei quali si decide la partita, concede a Rosignano appena 17 punti.

LA CRONACA – In casa Pallacanestro Don Bosco, il tecnico Giuseppe Di Manno si affida al quintetto composto da Dadomo, Lemmi, Marinari, Lamperi ed Artioli. Giuliano Biancani, coach Sei Rose Rosignano, sceglie, invece, il quintetto composto da Ticà, Biancani, Geromin, Brunelli e Dalle Ave. L’avvio è favorevole ai padroni di casa che, con due triple consecutive di Artioli e Dadomo, si portano sul 6-2, salvo poi vedere i biancazzurri ospiti stampare un parziale di 9-0 che valeil +5, peraltro prontamente rintuzzato dai rossoblu labronici. Da lì in poi il primo periodo scorre sui binari di una grande equilibrio, con gli ospiti che allungano negli ultimi 2’ di gioco, chiudendo i 10’ iniziali con tre lunghezze di vantaggio, sul 22-19.

In avvio di secondo periodo, il Don Bosco scrive subito un parziale di 5-0 che permette ai ragazzi di Di Manno di rimettere la testa avanti. Seguono alcuni minuti nei quali i due attacchi non riescono a trovare con continuità il canestro avversario, tanto che, a metà del periodo, il tabellone recita 27-27. Coach Di Manno chiede un minuto di sospensione, dal quale i suoi escono con la faccia giusta, stampando un parziale di 9-3, che vale il massimo vantaggio, +6 sul 36-30, costringendo coach Biancani a parlarci sopra, senza però alcun costrutto, tanto che a metà partita il tabellone recita 38-30 per la Pallacanestro Don Bosco che vanta già due uomini in doppia cifra, Artioli e Regoli, rispettivamente a 12 e 10 punti.

Al rientro dagli spogliatoi, le cose non cambiano, con l’inerzia che rimane in mano al Don Bosco che, grazie ad un difesa tanto aggressiva quanto efficace, costruisce un parziale iniziale di 12-7 e sale fino al +13 a metà periodo, sul 50-37, costringendo Biancani ad un minuto di sospensione. Lo stop però non cambia la partita, in pieno controllo della Pallacanestro Don Bosco che, anche al rientro sul parquet, continua a difendere forte, tanto che Rosignano nel terzo periodo segna appena 9 punti, subendone 21. E’ il break decisivo, con i ragazzi di Di Manno che all’ultima pausa vantano la bellezza di 20 di vantaggio, sul 59-39.

Un margine che la Pallacanestro Don Bosco conserva, senza dannarsi troppo l’anima, nei 10’ conclusivi, fino a tagliare il traguardo a braccia alzate, con il punteggio di 68-55. In una partita nella quale i ragazzi rossoblu hanno stentato solo nel periodo iniziale, da sottolineare l’ottima prova difensiva ed i nove uomini a referto, con Artioli a 17 e Regoli a 13.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Sei Rose Rosignano 68-55

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski, Dadomo 9, Lemmi 8, Marinari 6, Susini 2, Lamperi 4, Casini 2, Artioli 17, Pacitto 7, Tognoni, Garibotto, Regoli 13. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa.

Parziali: 19-22; 38-30; 59-39; 66-55

