2 Febbraio 2026

Livorno 2 febbraio 2026 La Pallacanestro Don Bosco batte la Fides Montevarchi

La Pallacanestro Don Bosco si conferma implacabile davanti al pubblico amico, dove finora ha perso soltanto due partite. Ad inchinarsi all’intensità rossoblu questa settimana tocca ad una delle squadre più attrezzate del torneo, la Fides Montevarchi, alla fine sconfitta per 90-75. Un successo davvero meritato quello della compagine di Di Manno che ha praticamente sempre condotto la partita e che regala ai rossoblu due punti di platino.

LA CRONACA

In casa Pallacanestro Don Bosco il tecnico Giuseppe Di Manno si affida al quintetto composto da Dadomo, Pacitto, Marinari, Tognoni e capitan Artioli; Serravalli, coach di Montevarchi, replica spedendo in campo Filippo Sereni, Hasanaj, Malatesta, Alberto Caponi e Quaglia, uno che vanta trascorsi importanti anche nella massima serie. Dopo il primo canestro dei valdarnesi, è la Pallacanestro Don Bosco ad entrare prima nel clima della partita, tanto che dopo 3’30” di partita i punti di vantaggio dei rossoblu sono già 7, sull’11-4, poi arrotondato sul 15-6 di pochi secondi dopo, grazie ad una ottima intensità difensiva. Montevarchi non ci sta, coach Serravalli chiama una difesa a zona che mette qualche granellino di sabbia negli oliati meccanismi rossoblu ed i valdarnesi riducono le distanza con il trascorrere dei minuti, tornando fino al -2, prima del ciuff di Deliallisi che sigla il 27-23 di fine primo quarto.

In avvio di secondo periodo, la Pallacanestro Don Bosco, catechizzata in tal senso da coach Di Manno, aumenta la propria intensità difensiva, concedendo ai valdarnesi appena due punti nei primi 4’30” di gioco. Conseguente lo strappo a favore dei rossoblu, che allungano fino al massimo vantaggio di 13 lunghezze, sul 38-25. Nella seconda metà del periodo, i valdarnesi, con una difesa a zona molto adeguata, riescono a rosicchiare qualche punto ed all’intervallo lungo il tabellone del “PalaMacchia” regala al Don Bosco dieci lunghezze di vantaggio, sul 50-40.

Al rientro dagli spogliatoi, la Pallacanestro Don Bosco piazza due triple di fila, con Dadomo ed Artioli, riscrivendo il proprio massimo vantaggio, sul 58-44.

Montevarchi, affidandosi ad un ottimo Quaglia, prova a rosicchiare qualche punto, ma i rossoblu labronici, per l’occasione di bianco vestiti, mantengono saldamente in mano le redini del confronto, salvo poi incassare un parziale che, a 2’30” dalla fine del periodo, riporta la compagine di Serravalli al -6, sul 62-56. Pronto il time-out chiamato da coach Di Manno, che sortisce l’effetto sperato, quello di interrompere il momento positivo degli ospiti, alla fine del terzo periodo sotto di sette lunghezze, sul 65-58.

Nel quarto finale, Montevarchi prova in ogni modo a riprendere la scia del Don Bosco che però ribatte colpo su colpo ai tentativi dei valdarnesi. L’allungo decisivo arriva a 4’ dalla fine, con una tripla di Artioli che regala al Don Bosco dieci lunghezze di vantaggio, pilastro della vittoria poi arrivata con il 90-75 finale, che vale anche il vantaggio dello scontro diretto favorevole, fondamentale in caso di arrivo a pari punti. . Un successo che fortifica la posizione playoff dei giovani talenti Don Bosco, sempre più grande sorpresa di un campionato appassionante come la Serie C di questa stagione. Tra i singoli da citare i 24 di Pacitto, i 19 di Artioli ed i 15 di Dadomo.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Fides Montevarchi 90-75

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski , Dadomo 15, Marinari 5, Deliallisi 8, Casini 4, Artioli 19, Preziuso 3, Pacitto 24, Tognoni 6, Sciacol, Garibotto, Regoli 6. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa

Parziali: 27-23; 50-40; 65-58; 90-75